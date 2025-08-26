Sportos befejezést kerítettek a Győrben gyártott új Audinak

Az első generációnál csak egyféle karosszériával kínálták az Audi Q3-ast, a másodiknál bejött a Sportback névre hallgató kupés befejezés, amely a harmadik generációnál is elérhető lesz. Meglepően gyorsan, hiszen júniusban mutatták be és szeptemberben indul a normál Audi Q3-as forgalmazása, a most megismert Q3 Sportback pedig már októberben ott lesz a szalonokban.

Kifejezetten merész színeket is kínálnak az Audi Q3 Sportback második nemzedékéhez

Fotó: Audi

Hajszálvékony LED-ek világítanak az Audi Q3-as mátrix-LED fényszóróiban

Jellegzetes osztott lámpáiról könnyen felismerhető a harmadik generációs Audi Q3 Sportback, persze felszereltség függő, hogy mennyire látványosak ezek. Elöl opciós a mátrix-LED fényszóró, hátul opciós a digitális OLED-lámpa, a megvilágított négy karika márkajelzés az S line megjelenési csomagtól jár. A nagyobb autókból érkezik az új digitális LED-technológia, amelynél egy 13 mm modulon helyeznek el több mint 25 600 darab mikro-LED-et, ezek egyenként mindössze 40 mikrométer – ez fele az emberi hajszál átmérőjének – átmérőjűek. Nagyobb felbontással dolgozik a világítás, ami képes például arra is, hogy a jeges útra figyelmeztető jelzést az autó elé, az aszfaltra vetítse, hogy ezzel is felhívja a veszélyre a figyelmet.

Kezdettől fogva elérhető az e-hybrid nevű konnektoros hibrid hajtás

Fotó: Audi

A 18-20 col közötti felniknél 18 és 19 col átmérővel aerodinamikailag optimalizált darabokat is találunk. Ezekre is szükség van, hogy elérjék a Cw 0,30-as légellenállási tényezőt. Utóbbi nem csak az üzemanyag-fogyasztásra van áldásos hatással, de javítja a menetkomfortot is a zaj csökkentésével. Az új Q3-as az első kompakt Audi, ami akusztikai üvegezést (dupla üveg közötte fóliával) kap, ennek hatását erősíti a módosított ajtótömítés. A kupé változat karosszériája 29 mm-rel alacsonyabban tetőzik a kombinál, a lendületesen ívelt tetővonal miatt a támladöntés utáni maximális csomagtér mérete csökken – 1386 (1293) liter helyett 1289 (1196) literre, zárójelben az e-hybrid változat adata, annál a nagyfeszültségű akkumulátor a csomagtérpadló alatt helyezkedik el –, megtartották a sínen tologatható, állítható támladőlésű hátsó padot.

Új felhasználói élményként adják el, hogy radikálisan lecsökkentették a fizikai kapcsolók számát, a nagypanelos műszerfal (11,9 colos műszeregység és 12,3 colos központi érintőképernyő) tényleges újdonsága, hogy klasszikus bajuszkapcsolók helyett számos kapcsolót tartalmazó „kormányoszlop vezérlőegységet” adnak, a bal oldalon a világítás/ablaktörlő, a jobb oldalon a váltó funkciókat lehet kezelni. Több hely jut tárolóknak az első ülések között, itt kapott helyet a 15 W teljesítményű, hűtött indukciós telefontöltő is, itt még van USB-C csatlakozó, hátul két darab USB-C csatlakozót találunk.