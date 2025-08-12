Hűtőszekrény, kanapé, színes tévé – nem lakás, hanem autó

Nehéz olyan dolgot kitalálni, amivel ki lehet tűnni a kínai piacon a mezőnyből, pláne annak is a legnépesebb kategóriájában, a közepes méretű szabadidő-autók között - Kínában átlagosan havi két-három újdonság azért akad a piacon, hiszen a közel ötven autógyártó mind igyekszik itt jelen lenni. A hazánkban is jelen lévő Dongfeng konszernhez tartozó Aeolus márka L8-as szabadidő-autójánál ezért otthonos belsővel próbálkoznak, azzal akarják megfogni a vásárlókat, hogy a megszokottnál nagyobb figyelmet szentelnek a hátul utazóknak.

Nem megjelenésével, sokkal inkább otthont idéző belsejével akar hódítani ez a kínai autó

Fotó: Aeolus

Nem csak kényelmesen süppedős kárpitot kap a hátsó üléspad, de az 260 mm-es sínen tologatható, a támla dőlésszöge 16 fokozatban legfeljebb 125°-os szögben dönthető hátra. De ez nem minden, mert az első ülések közötti konzol alján egy 4,5 literes térfogatú hűtődoboz is helyet kapott, amiben 8 dobozos üdítőnek jut hely, ezenkívül az első ülések támláján asztalka és a tetőből lehajtható 15,6 colos képátlójú tévé is van a fedélzeten, ami a 19 hangszórós hifi jóvoltából a térhangzást is vissza tudja adni.

Rögtön két mesterséges intelligencia dolgozik ebben az autóban a beszédvezérlésen

A belső hangulat egyébként fekete, fehér, barna és piros lehet, a fejegység pedig rögtön két mesterséges intelligencia segítségével dolgozik, hogy zavartalan legyen a beszédvezérlés, amivel például intelligens parkolóházakban parkolóhelyet is lehet foglalni, de gyorséttermek drive-in részében előre el lehet küldeni a rendelést és fizetni is lehet, és csak az elemózsia átvételére kell megállni.

Érdekes módon csak a fő helynek számító jobb hátsó ülésnél van asztalka, egyébként egyforma kényeztetést kapnak a hátul utazók

Az Aeolus L8-as egyébként 4,76 méter hosszú SUV 2825 mm-es tengelytávolsággal, elején és hátulján is van egy-egy 168 darab LED-et tartalmazó pixeles csík, amely kiegészíti a világítás-funkciókat és sötétben egyedi megjelenést kölcsönöz az autónak. Egyedüliként plug-in hibrid hajtást kínálnak, az 1,5-ös turbómotor nagyobb tempónál négyfokozatú váltón keresztül hajtja az első kerekeket, egyébként villanymotor hajt. A rendszerteljesítmény 360 lóerő, a 30,3 kWh kapacitású akkumulátorral a kínai szabvány szerint 185 km az elektromos hatótávolság, ehhez hozzájön még további sok száz kilométer a benzinmotor jóvoltából.

