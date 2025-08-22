Hihetetlenül egyszerű módszer: így marad makulátlan az autód fényezése

- Melyek legyenek az első lépések a kellemetlen piszok eltávolításakor? – tettük fel a kérdést Nagy Zsombor autókozmetikai szakembernek, akinek az autóápolás a munkája.

- Alapvetően ezek a szennyeződések sajnos nagyon makacsok, és a nyári melegben a savas kémhatásuk miatt, ha nagyon sokat hagyjuk az autó karosszériáján, komolyabb károkat okozhatnak, mint gondolnánk. Első lépésként melegvizes áttörlést javaslok mikroszálas kendővel, a melegvizes kendőt hagyjuk a szennyezett felületen 1-2 perc erejéig, hogy fellazítsuk az eltávolítandó szennyeződést. Akár használhatunk gyanta-rovar, illetve madárürülék eltávolító szereket, de mindenképpen pH semleges terméket válasszunk, hogy megóvjuk az autó fényezését és a már meglévő bevonatokat. Ha megtörtént a szennyeződés fellazítása, fontos, hogy óvatosan, egy száraz mikroszálas kendővel töröljük le a bendevesített felületet, majd bő vízzel öblítsük le. Javasolt az autót árnyékban tisztítani, hogy megelőzzük a gyors száradással bekövetkező foltokat.

Nem szabad elkapkodni az autóápolást, a megfelelő szerek és technikák segítenek a fényezés tisztán tartásában

Fotó: Nagy Zsombor

Profikra is bízhatjuk, de mi is sokat tehetünk autóápolás terén

- Milyen tisztító/ápolószereket ajánlott beszerezni?

- A nyári autóápolás nagyon fontos, mivel az autónk akarva-akaratlanul, de kivan téve a különböző környezeti behatásoknak, ezért célszerű pár terméket beszerezni a szezonra, kifejezetten javaslom a rovar, illetve gyantaoldókat. Ezek a termékek hatékonyan képesek megküzdeni a nem kívánt szennyeződésekkel. Ajánlott még madárürülék eltávolító készítmény, ami direkt erre a célra lett kifejlesztve, hogy kíméletesen küzdjön meg a nemkívánatos szennyeződésekkel. Mindemellett kell az autókozmetikusok legjobb barátja, a mikroszálas törlőkendő, ezzel nem karcoljuk össze a fényezést, illetve nagy nedvszívó képességének köszönhetően hatékonyan tudjuk eltávolítani a vízcseppeket.



- Hogyan védhetjük meg a fényezett felületeket a további szennyeződésektől?

- A viasz- vagy kerámiakomponensű ápolószerek nagyon hatékonyak, képesek taszítani a vizet a hidrofób hatásnak köszönhetően, a port, továbbá nem engedik, hogy a durvább szennyeződések megtapadjanak és beleégjenek a fényezésbe. A viasz olcsóbb, viszont kevésbé tartós (1-3 hónap), de megbízható megoldást nyújt. A kerámiabevonat jóval drágább, viszont ezek élettartama akár 1-3 év is lehet, ellenálló védőréteget képezve.