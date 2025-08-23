Pedro Acosta bukása miatt még az operatőr is veszélybe került – videó

Kifejezetten a MotoGP versenysorozat igényei alapján módosították a Balaton Park versenypálya felépítését, megnövelték a bukóterek méretét – a 33 év után hazánkba visszatérő MotoGP sorozat illetékesei biztonság tekintetében mindent rendben találtak a pályán. Azonban így is óriási szerencse kellett ahhoz, hogy ne legyen tragédia.

Szerencsére Acosta és az operatőr - Joao - is megúszta a Balaton Park pályán bekövetkezett balesetet

Fotó: Pedro Acosta

Kiütötte az operatőr kezéből a kamerát az elszabadult motorkerékpár a Balaton Park pályán

Pedro Acosta a második szabadedzésen veszítette el uralmát gépe fölött, amely a kavicságyon csúszva felpattant, és egy, operatőrnek helyt adó toronynak csapódott. Megütötte a kamerát, szerencsére a mögötte tartózkodó operatőr – a MotoGP-stábjához tartozó Joao - nem sérült meg. A balesetet több kameraállásból megnézhetik az alábbi videóban.

