Megkezdődött: felsorakozott a nyugati haderő Oroszország szomszédjában

Ezt önnek is tudnia kell – életeket ment az autók titkos gombja

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Jövőre még fejlettebb vészhívókat építenek az új autókba. Baleset esetén életet menthet.
Tavaly közel 20 ezren vesztették életüket közlekedési balesetben az Európai Unióban, ami a korábbi évek adatainak fényében javuló tendenciát jelent. Sok szakértő szerint a 2018 óta minden új autóhoz kötelező alapfelszereltségként adott eCall, vagyis vészhelyzeti segélyhívó is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy egyre kevesebben vesztik életüket az utakon. A rendszer lényege, hogy baleset esetén az autóban lévő eCall gomb megnyomásával a sérült a telefonja elővétele nélkül tudja hívni a 112-es segélyhívót. Sőt, az eCall igazi előnye abban rejlik, hogy amennyiben kinyílnak a légzsákok, a rendszer önműködően értesíti a hatóságokat a pontos koordinátákkal. 

Baleset esetén az eCall rendszer önműködően is képes tárcsázni a segélyhívót. Sok gyártó a fizikai gombot a tetőpanelben helyezi el Fotó: GTÜ
Baleset esetén az eCall rendszer önműködően is képes tárcsázni a segélyhívót. Sok gyártó a fizikai gombot a tetőpanelben helyezi el 
Fotó: GTÜ

A baleset utáni gyorsaság életet menthet

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a rendszer 40-50%-kal csökkenti a mentők kiérkezési idejét, ezáltal növelve a balesetet szenvedettek túlélési esélyeit. Nem véletlen, hogy az Európai Unió területén újonnan forgalomba helyezett autókban már egy továbbfejlesztett rendszert követelnek meg - 2026. január 1-től csak ennek beépítése után kap egy-egy új modell típusjóváhagyást. A Next Generation eCall, vagyis az új generációs segélyhívó már a modernebb és gyorsabb 4G és 5G (IMS-alapú) hálózatokra épül. A baleset pontos helyszínének GPS-koordinátáin és idején túl több adatot is képes elküldeni a segélyhívó központoknak, például a jármű baleset előtti sebessége is megjelenik a mentésirányításnál. A pozitív tapasztalatok miatt, most azon törik a fejüket a törvényhozók és az iparág érintettjei, hogy miként lehetne a rendszert minál gyorsabban a motorkerékpárok esetében is bevezetni. 

 

