Papucsban vezet? Nem is hinné, mekkora hibát követ el!

Bár a legtöbb európai országban nincsenek konkrét előírások a vezetéshez használt lábbelire vonatkozóan, baleset esetén egy alkalmatlan cipő jogilag is súlyos következményekkel járhat. Ha bizonyíthatóan a nem megfelelő lábbeli okozta vagy súlyosbította a balesetet, a biztosító megtagadhatja a kártérítést, figyelmeztetnek az osztrák autóklub, az ÖAMTC jogászai. Ezért a szakértők azt javasolják, hogy a nyári utazások során legyen az autóban egy pár vezetésre alkalmas, kényelmes cserecipő, amelyet a papucs helyett fel lehet venni!

Balesetveszélyes papucsban vezetni. Ha volán mögé ülünk, vegyünk fel zárt lábbelit!

Fotó: ÖAMTC

Balesetveszélyes a nem megfelelő lábbeli használata

Roland Frisch, az ÖAMTC vezető oktatója szerint a laza cipők, vagy a mezítlábas vezetés csökkenti a pedálokon a tapadást, ami egy vészhelyzetben a pedálról való lecsúszáshoz és a jármű feletti uralom elvesztéséhez vezethet. Ezek a lábbelikkel a laza illeszkedés miatt nehéz a szükséges nyomást kifejteni a fékre egy esetleges vészhelyzetben.

A hölgyeket el kell hogy keserítsük, ugyanis egy magassarkú cipőben a láb pozíciója miatt a pedálérzet szinte teljesen elvész, ami megnehezíti a finom, adagolt fékezést.

Az ÖAMTC-nek ugyanakkor nagyon határozott iránymutatása van azzal kapcsolatban, hogy milyen cipőt használjunk vezetéshez: az ideális lábbeli stabil, kényelmes és csúszásmentes talppal rendelkezik. A szakértők kiemelik azt is, hogy nem csak a cipők, hanem az helyes üléspozíció is mennyire fontos a biztonság szempontjából. Nem ajánlott az utasnak a lábait nyújtott pozícióban a kesztyűrtartó felett pihentetni, ugyanis egy esetleges balesetnél, a légzsák rendkívül súlyos sérüléseket okozhat a lábaknak.