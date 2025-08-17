Indiából jön a Batman legújabb autója

Az indiai Mahindra kicsivel több, mint egy évvel ezelőtt dobta piacra a Volkswagen technikai segítségével készített akkumulátoros-elektromos szabadidő-autóit, amelyek közül most a kompakt BE6-os szabadidő-kupéra hívja fel a figyelmet a Batman Edition nevű limitált szériával. Annál az ilyenkor megszokottnál sokkal alaposabban átvették a Denevérember-témát.

Indiában kompakt szabadidő-kupét használ Batman, nyoma sincs a filmbéli vadságnak

Fotó: Mahindra

Nem egyszerűen fekete, hanem selymesfényű fekete a karosszéria, ami kiemeli a fényes fekete matricákkal az első ajtókra felvitt Batman-grafikát. A felfüggesztés elemeit és a féknyergeket aranyszínűre fényezik. A Sötét lovag trilógiában használt Batman-jelvény az első sárvédőkön, a 20 colos felnik közepén, a hátsó lökhárítók és az ablakokon is megjelenik, az üvegtetőn ezt piros megvilágítással emelik ki. Gyakorlati okokból nem az égre, hanem a padlóra vetítik a lámpák a Batman-logót, ami itt a beszállófény-funkciót látja el.

Fotó: Mahindra

Batman szereti a luxust, fekete-arany színű a belső

Koromfekete bőrkárpittal vonják be a műszerfalat, a vezető munkahelyét körbevevő díszbetétet szálhúzott arany finissel látják el. Az anyósülés előtti részen a műszerfal puha burkolatába belenyomják a Denevérember-logót. Az ülések bőr/hasított bőr kárpitot kapnak arany színű díszvarrással, a kormányon, az ülések közötti konzolnál is bőven találunk arany színt. A hagyományos kilincsek helyett a versenyautókból ismerős szövethurok meghúzásával lehet nyitni belülről az ajtókat, ezeken is megjelenik a Batman Edition felirat. Természetesen átalakították a digitális grafikát, és a külső mesterséges menethangot is a gonosz megjelenéshez igazították.

Fotó: Mahindra

A Mahindra BE6 Batman Edition felára nem is olyan vészen, a kiindulási alapot jelentő harmadik felszereltségi szint (59 kWh kapacitású akkumulátor) alapára 2 525 001 rúpia (9,73 millió Ft) a limitált széria ára 2 779 000 rúpia (10,72 millió Ft). Várhatóan komoly harc lesz majd az autókért, amelyből mindössze 300 példányt készítenek, nem a kereskedésekben, hanem a gyári weboldalon keresztül lehet megrendelni azokat augusztus 23-tól kezdve. Az első szerencsések már a szeptember 20-án tartott Nemzetközi Denevérember Napon beleülhetnek majd autójukba.

