A benzinkút üzemeltetőjére tolják a felelősséget azért, mert a rendőrség nem bír a közúton randalírozókkal

Cleveland városában évek óta gondot okoz, hogy egyre több a közúti randalírozás, amely során autósok gumit égetnek kereszteződésekben, vagy épp egyszerre több száz motorkerékpáros foglal el egész utakat, megfélemlítve az arrafelé közlekedőket/élőket. Közös az eseményekben, hogy a résztvevők nagy száma miatt a rendőrség gyakorlatilag tehetetlen, ezért most leporolnak egy 2017-ben hozott jogszabályt, amelynek értelmében a benzinkút üzemeltetőjét meg lehet büntetni, ha nem regisztrált járműbe tankol üzemanyagot.

Fotó: Cleveland

A benzinkút üzemeltetője nem ellenőrizheti a regisztrációt – az a rendőrök jogköre

Megnehezíti a jogszabály alkalmazását, hogy automata benzinkutak működnek Cleveland városában, tehát közvetlen a kútoszlopon fizetés (hitelkártya) után tud tankolni az ember, a shopban lévő benzinkutas alapvetően a boltban lévő termékekért felel, az ott tartózkodó vásárlókkal foglalkozik. Azonban a jogszabály értelmében a benzinkutas felelőssége, hogy csak regisztrált (érvényes rendszámtáblával rendelkező) járművek kaphassanak üzemanyagot, ellenkező esetben ő és az illegális jármű használója is 100 dolláros büntetést kockáztat. Azonban nem életszerű, hogy a vásárlókat kiszolgáló bolti eladó kimenjen a tankolni szándékozóhoz, és ellenőrizze a regisztrációját, sőt, erre nincs is jogilag felhatalmazása, tehát ahhoz, hogy a jogszabály törvényesen működhessen, minden benzinkútra rendőrt kellene kihelyezni. Mivel pont a rendőrök hiánya miatt akarják most alkalmazni a jogszabályt, nem valószínű, hogy ez megtörténik.

