Világszenzáció a Mazdától: itt a benzines motor, amely nem szennyez

Ahogy azt a nagyon magas kompressziójú benzinmotorral (Skyactiv-G), a nagyon alacsony kompressziójú dízelmotorral (Skyactiv-D), illetve a szikravezérelt öngyulladásos benzinmotorral (Skyactiv-X) a Mazda már bebizonyította, nem félnek attól, hogy alapjaiban gondolják újra a belső égésű motor működését. Most is valami hasonló történt, a japánok nemrég benyújtott szabadalmi kérelme egy hatütemű benzinmotort vázol fel, amelynek nincs CO2-kibocsátása. Egyelőre elméleti szinten működik a megoldás, amelynek gyakorlati megvalósítása még hosszú évekbe beletelhet – ha egyáltalán sikerül eljutni odáig. Vannak olyan kérdések, amelyek jelen információk alapján már elméleti szinten elkaszálhatják a forradalmi újítást.

Külön kamrában távolítja el a szenet a kipufogógázból a Mazda hatütemű benzinmotorja. Ez az elmélet, kérdés, lesz-e belőle gyakorlat?

Fotó: Mazda

Nagy vonalakban leegyszerűsítve a dolgot a Mazda mérnökei azt találták ki, hogy az égéstérhez egy szeleppel csatlakozó kamrában hő, nyomás és a hidrogén számára átjárható membrán és az azon lévő katalizátor segítségével kiszedik a kipufogógázból a szenet, az itt keletkező hidrogéngázt az égéstérbe visszavezetik és elégetik. Ahhoz, hogy ez a rendszer működni tudjon, nem csak helyet kell találni a hengerfej környékén az új komponenseknek, de azt is meg kell oldani, hogy a kipufogógázból kiszűrt szénport minden egyes tankoláskor el kell távolítani. Muszáj megjegyezni, hogy nem hulladékról van szó, a kémiailag tiszta szénpor fontos nyersanyag a vegyiparban és a kohászatban is, azonban meg kell teremteni annak tárolási/begyűjtési rendszerét.

Sok kérdést felvet a hatütemű benzinmotor, a szabadalom egyet se válaszol meg közülük

Aztán ott van a hatásfok kérdése, a legjobb benzinmotorok ma 40% körüli hatásfokkal alakítják át mozgási energiává az üzemanyagban lévő energiát, ha ezt a folyamatot megnyújtjuk 50%-kal (+ két ütem), óhatatlanul romlik a hatásfok. Aztán ott vannak olyan műszaki kihívások, a szelepek vezérlését nem hagyományos módon vezérműtengellyel, hanem aktuátorokkal kell megoldani, a szén kiszűrése a kipufogógázból és a hidrogéngáz-fejlesztés csak akkor működik, ha már kellően meleg van a hengerfejben, tehát a bemelegedés ideje alatt van még CO2-kibocsátás.

A Mazda tehát újra alapjaiban gondolta végig a belső égésű motor működését, és elméleti szinten előállt egy műszaki megoldással, ami megoldja annak nagy hátrányát. Kérdés, hogy az egyre jobban terjedő elektromos autózás mellett lesz-e elég idő annak megvalósítására?

