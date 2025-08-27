Ez az autó gyorsabb, mint egy repülő felszálláskor – elképesztő videón a rekorddöntés

Még augusztus 8-án futotta meg a BYD a villanyautó-sebesség világrekordot, de egészen mostanáig várt a közzététellel, így a kínaiak eredményét egy kicsit elhalványítja a Mercedes-AMG GT XX egy hétig tartó, 25 világrekordot eredményező száguldása. Az új végsebesség-rekord 472,41 km/óra, amelyet a németországi Papenburg ATP tesztközpontban állítottak be, a volán mögött az a Marc Besseng ült, aki az előző villanyautó-sebességrekordot is megfutotta (Aspark Owl, 438,7 km/óra) ugyanezen a pályán.

Speciális abroncsra kellett várni a BYD sebességrekord-kísérlethez

Fotó: BYD

A BYD Yangwang U9-es szuperautó technikáját lecserélték a Track Edition számára, 1200 voltos nagyfeszültségű rendszert építettek be 4 darab, egyenként 555 kW csúcsteljesítményű, 30 000/perc maximális fordulatszámú hajtómotorral. A 3019 lóerős rendszerteljesítmény azt jelenti, hogy minden egyes tonnát 1217 lóerő mozgat. A hajtómotoroknál az elektronika másodperceként 100 alkalommal szabályozza a nyomatékot, például az irányváltáshoz se fordítja el a kerekeket, hanem nyomatékszabályozással módosítja a haladási irányt. A DiSus-X felfüggesztés segítségével az elektronika kiegyenlíti a gyorsításnál vagy fékezésnél, illetve kanyarodásnál jelentkező karosszériamozgást.

Ragasztószalagokkal tették még áramvonalasabbá a karosszériát

Fotó: BYD

Azért kellett várni a BYD sebességrekordra, mert speciális abroncsot kellett fejleszteni

A BYD mérnökei a 2024-ben a Nürburgringen végzett tesztelés során szerzett tapasztalatok alapján a Giti Tire abroncsgyárral közösen speciális semi-slick mintázatú abroncsokat fejlesztettek. Ezeknek a gumikeveréke, a vázszerkezete és a mintázata is az extrém igénybevételre készült, speciális kenőanyag csökkenti extrém erőhatásnál az abroncs elmozdulását a felnihez képest. A 472,41 km/órás sebesség eléréséhez az is kellett, hogy a karosszéria illesztési réseit szigetelőszalaggal leragasztották, egyébként módosítás nem történt a Yangwang U9 Track Edition-nél.

