Nem sci-fi, hanem valóság: itt a jövő autója – futurisztikus videó

Annyira előrehaladott a Cadillac elektromos átállása, hogy már sportos V-modelljei is vannak, a Lyriq-V és az Optiq-V a márka leggyorsabb autóinak számítanak. Ezzel azonban nem elégedtek meg a gyáriak, a Monterey Car Week rendezvénysorozaton megmutatják a márka és a V-sorozat jövőjét példázó Elevated Velocity nevű szabadidő-kupét.

Gleccsereket idéz a Cadillac tanulmány külsője a halványkék-fekete színekkel

Fotó: Cadillac

Alapvetően marad a jelenlegi, egyenes vonalakkal és éles sarkokkal dolgozó formavilág, de drámaiak az arányok, és ahol csak lehetett, a fogyasztáscsökkentő, egyben hatótávolságot maximalizáló aerodinamikai megoldásokat is megvalósították a formatervezők. Amíg a karosszéria külsejét a gleccsereket idéző kék-fekete színek határozzák meg, az utastérben a tűzre utaló vörös a meghatározó. Erről könnyen meg lehet győződni a tanulmánynál, hiszen hatalmas méretű, felfelé nyíló ajtókon át lehet megközelíteni a belsőt. Ott sima, dombornyomott mintával rendelkező és szövetbe burkolt felületeket is találunk, de bőven vannak szálhúzott díszítésű fém elemek is. Olyan dolgok teremtenek igazán prémium-élményt, mint az utastér levegőjét tisztító pollenszűrő, ami pormentesen tartja a felületeket, csökkentve a takarítási igényt, a légkondicionáló a hőmérséklet mellett az ideális páratartalmat is szabályozza, illetve a hirtelen légnyomás-változást is tudja kompenzálni.

Csak 2+2 ülésnek jutott hely a nagy méretű karosszériában, a piros három árnyalata a meghatározó

Egy üzemmódban hagyja a Cadillac, hogy az ember vezessen

A Cadillac Elevated Velocity tanulmány Welcome üzemmódot kapott az üdvözléshez/búcsúzáshoz, ilyenkor a feltáruló ajtón alatt látványos animációk, lágy fehér fénnyel megvilágított lábtér teszi kellemessé a ki- és beszállást. Elevate módban önvezető járműként üzemel az autó, ilyenkor visszahúzódik a kormány és a pedálok, a hangulatvilágítás már az ajtókárpitok mögött is aktiválódik. Velocity módban az emberi sofőr irányít, ilyenkor elhalványul a belső világítás, hogy a lehető legkevesebb zavarja a sofőrt a koncentrációban.

Fényalagútként alakítják ki a lámpákat

Nem részletezték a hajtást azon kívül, hogy az hiperautókkal egy szinten mozgó teljesítményű az elektromos hajtás, illetve elég elnagyoltan írták le annak tudását. Van a mai V-módnak megfelelő e-Velocity üzemmód, Terra módba kapcsolva a hajtás mellett a légrugózás is a terepen való haladásra áll át, a Sand Vision olyasmi, mint az éjjellátó rendszer, csak itt az önvezető rendszer érzékelőinek segítségével biztosítják az „átlátást” a homokviharon. A Cadillac szerint ebben a formában nem fog megvalósulni az Elevated Velocity, de annak részleteivel jövőbeli autókon találkozunk majd.