Jól pakolható és kényelmes - kalandvágyóknak is tökéletes ez a járgány

Amikor a hetvenes évek végén Lee Iacocca irányítása alatt Harold Sperlich kifejlesztette az egyterűt, senki nem gondolta, hogy 2025-ben ez lesz az egyedüli terméke az évszázados márkának. A Stellantis által ígért új modellek még váratnak magukra egy kicsit, így az ünnepi évben a Pacificával kell beérnünk. Az Overland Expo kiállításra készítették el most a Chrysler minivan eddigi legvadabb kivitelét, a Pacifica Grizzly Peak a szabadidő-autók ellenfele akar lenni.

Elősátor, terepgumik teszik igazán kalandossá az összkerékhajtású Chrysler minivant

Fotó: Stellantis

Azokat a vásárlókat akarják meghódítani ezzel a kalandos változattal, akik miatt a szabadidő-autó kategória létrejött, tehát alapvetően hétköznapokon használt járműről van szó, amivel azért lehet könnyű terepre is menni. Matt fényezést kapott a karosszéria, az alsó részt vastag fóliával védik a külső behatásoktól. Elöl 7, hátul 6,2 centivel növelték meg a hasmagasságot, a 18 colos felnikre 31 col átmérőjű terepmintás BFGoodrich KO2-es abroncsokat szereltek. A tetőre nagy teherbírású kosarat szereltek – itt kapott helyet a teljes értékű pótkerék –, amire még kiegészítő LED-es fényszórók is kerültek, a bal oldalon van kihúzható előtető. Meglepő módon itt fémből készítették el az emblémát, nem alibiztek, mint a születésnapi limitált szériánál.

Fotó: Stellantis

Változtak a prioritások, ez a Chrysler minivan a csomagszállítást helyezi a személyszállítás elé

A Chrysler Pacifica Grizzly Peak belsejében a legnagyobb változás, hogy megszabadultak a harmadik üléssortól, a padlóban felszabaduló helyet tárolórendszerrel töltötték meg. Az itt utazó tárgyak biztos szállítása érdekében a gyári 2 helyett már 4 rögzítési pont áll rendelkezésre, elhelyeztek itt még egy 450 W teljesítményű 115 voltos konnektort is. Cementszürke a belső hangulat, a világos bőr kárpittal kontrasztosak a narancs biztonsági övek, a kormánykerék karimájának új párnázást készítettek.

