2000 lóerős szörnyeteg: így képzelik a jövő autóját

Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja. Az aktuális C8-as generációnál a Chevrolet Corvette már tett egy lépést az elektrifikáció irányába az öntöltő hibrid hajtással, amit E-Ray néven 680, ZR1X-ként 1268 lóerővel is kínálnak. Közben a General Motors formatervezői stúdiói készítik a virtuális tanulmányokat a sportmodell jövőjével kapcsolatban, a britek indítottak, majd a kaliforniaiak jöttek, most pedig a detroiti központ van soron rögtön két autóval, a CX és CX.R Vision Gran Turismo modellekkel. Az eddig megismert négy tanulmányban egy dolog közös: az akkumulátoros-elektromos hajtás. Várhatóan nem a C9-esnél fog bekövetkezni az átállás, a CX név is inkább a tizedik generációra teszi ezt.

Elektromos utcai és öntöltő hibrid versenyautó a Corvette-jövőből, 2000+ lóerős rendszerteljesítménnyel

Fotó: Nick Dimbleby / Chevrolet

2000+ lóerővel képzelik a Corvette jövőjét Detroitban

A Chevrolet Performance Studio tervezői szabadjára engedhették fantáziájukat, és olyan Corvette-et terveztek, ahol nem számítottak a sorozatgyártás korlátai. A Corvette CX esetén igyekeztek megtartani az aktuális modell karakterét, és mindössze 104 cm magasan tetőzik – ezzel alacsonyabb, mint a modern Ford GT-t. Hagyományos ajtók helyett itt is azt a megoldást választották, hogy az egész tető felnyílik, hogy lehetséges legyen a ki- és beszállás.

104 centi alatt tetőzik a karosszéria, ajtók helyett a tetőn keresztül lehet beszállni

Nem egyszerű ülésekben lehet helyet foglalni, hanem olyan mélyedésekben, amelyek teljesen körbe ölelik és még extrém tempóban is biztosan tartják a testet. Inferno Red színű szövet és bőr, valódi alumínium betétek borítanak mindent, a karbon betétek szándékosan nem fényes finist kaptak. Nincs digitális kijelző a vezető előtt, helyette az óriási méretű szélvédőt használja megjelenítésre a rendszer.

Minden azon van az utastérben, hogy a helyükön tartsa az utasokat kanyarban is

Az aktív aerodinamikai rendszer különlegessége, hogy ventilátorokkal növelik a légáramlást, így például meg tudják növeli a leszorító-erőt kanyarban, míg egyenesben csökkentik azt. Ehhez még hozzájön a mozgatható első koptató és hátsó szárny, így optimálisan tudják elosztani a leszorító-erőt. A karosszéria alatti légcsatornák áthúzódnak az első kerékjáratokon is, az A alakú első lengőkarok aerodinamikailag optimalizált formát kaptak.