2000 lóerős szörnyeteg: így képzelik a jövő autóját

Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja. Az aktuális C8-as generációnál a Chevrolet Corvette már tett egy lépést az elektrifikáció irányába az öntöltő hibrid hajtással, amit E-Ray néven 680, ZR1X-ként 1268 lóerővel is kínálnak. Közben a General Motors formatervezői stúdiói készítik a virtuális tanulmányokat a sportmodell jövőjével kapcsolatban, a britek indítottak, majd a kaliforniaiak jöttek, most pedig a detroiti központ van soron rögtön két autóval, a CX és CX.R Vision Gran Turismo modellekkel. Az eddig megismert négy tanulmányban egy dolog közös: az akkumulátoros-elektromos hajtás. Várhatóan nem a C9-esnél fog bekövetkezni az átállás, a CX név is inkább a tizedik generációra teszi ezt.
A Chevrolet Performance Studio tervezői szabadjára engedhették fantáziájukat, és olyan Corvette-et terveztek, ahol nem számítottak a sorozatgyártás korlátai. A Corvette CX esetén igyekeztek megtartani az aktuális modell karakterét, és mindössze 104 cm magasan tetőzik – ezzel alacsonyabb, mint a modern Ford GT-t. Hagyományos ajtók helyett itt is azt a megoldást választották, hogy az egész tető felnyílik, hogy lehetséges legyen a ki- és beszállás.
Nem egyszerű ülésekben lehet helyet foglalni, hanem olyan mélyedésekben, amelyek teljesen körbe ölelik és még extrém tempóban is biztosan tartják a testet. Inferno Red színű szövet és bőr, valódi alumínium betétek borítanak mindent, a karbon betétek szándékosan nem fényes finist kaptak. Nincs digitális kijelző a vezető előtt, helyette az óriási méretű szélvédőt használja megjelenítésre a rendszer.
Az aktív aerodinamikai rendszer különlegessége, hogy ventilátorokkal növelik a légáramlást, így például meg tudják növeli a leszorító-erőt kanyarban, míg egyenesben csökkentik azt. Ehhez még hozzájön a mozgatható első koptató és hátsó szárny, így optimálisan tudják elosztani a leszorító-erőt. A karosszéria alatti légcsatornák áthúzódnak az első kerékjáratokon is, az A alakú első lengőkarok aerodinamikailag optimalizált formát kaptak.
Azért döntöttek az akkumulátoros-elektromos hajtás mellett, mert az adja a legnagyobb szabadságot nem csak a formatervezőknek, de a menetdinamikai mérnököknek is. Mindegyik kerék kapott egy hajtómotort, a rendszerteljesítmény meghaladja a 2000 lóerőt, az aktív nyomatékszabályozás jóvoltából remek kanyarvételi tulajdonságokkal bír a Corvette CX. A 90 kWh kapacitású akkumulátort középre, az ülések mögé építették be, az nagyon alacsony tömegközéppontot biztosít.
Immár 25 éve kíséri szorosan a Corvette-programot a Corvette Racing versenyistálló, amiből mind az utcai, mind a versenyautók profitálnak. A versenyautókért felelős mérnökök alkotása a CX.R Vision Gran Turismo, amelyet hamarosan a Gran Turismo 7-es szimulátorban ki lehet majd próbálni. A kiindulási alapot a CX jelentette, de ahhoz képest még nagyobbak a légterelők és csökkentették a hasmagasságot annak érdekében, hogy optimálisan dolgozzon az aerodinamikai csomag. Természetesen a digitális tömegből is visszavettek.
Például csupasz karbon az utastér, az ülés és a kormány jól tapadó hasított bőr kárpitot kapott. Maga az ülés nagyobb méretű lett, jobban megformálták a váll- és fejtámla részt azért, hogy a sofőr elviselje azt a keresztgyorsulást, amit a CX.R Vision Gran Turismo virtuálisan tud. Ennek az autónak öntöltő hibrid hajtást álmodtak, a belső égésű motor egy 2,0 literes V8-as biturbó 900 lóerős csúcsteljesítménnyel és 15 000/perc leszabályozási fordulattal. A megújuló benzinnel üzemelő benzinmotor mellett még van három villanymotor (egy-egy az első kerekeknek és egy a nyolcfokozatú váltóban), a rendszerteljesítmény meghaladja a 2000 lóerőt.