Tárcsafék ide vagy oda, a dobfék lehet a jövő nyertese

Sokáig tartott, mire a múlt század ötvenes éveiben a sorozatgyártású autókon megjelent tárcsafékek kiszorították a dobfékeket, először csak az első tengelyen, aztán a kétezres évek óta már a négy tárcsafékes autók az uralkodóak. Hiába drágább utóbbi előállítása, olyan műszaki előnyökkel rendelkezik, ami miatt megéri azok használata. Azonban az EU által 2026 novemberétől kötelezővé tett Euro 7-es előírásokban már a fékpor-kibocsátást is mérik, ezen a téren a zárt dobfék olyan előnyben van a tárcsafékekkel szemben, ami ennek a műszaki megoldásnak a reneszánszát hozhatja el.

Az Euro 7 előírások miatt visszatérhet az autókba a dobfék. Hiába rosszabbak a mechanikai tulajdonságai, kisebb az emissziója

Fotó: Oliver Killig / Volkswagen AG

Alapvető trend manapság, hogy nagy(obb) tömegű szabadidő-autókat vásárolnak az emberek, a lassításhoz nagyobb fékerő szükséges, ami nagyobb igénybevételt jelent a fékrendszernek. Az egyre zsúfoltabb városi utakon egyre többször kell megállni, ami megint növeli a fékek igénybevételét. A villanyautók és plug-in modellek esetén a fékpor-kibocsátás ugyan alacsonyabb a hagyományos járműveknél, de azoknál a nagyobb tömeg miatt az abroncsoknál van fokozott kopás. A 2026 novemberétől kötelező Euro 7-es normáknál már a PM10-es (10 mikrométernél kisebb szemcsék) por kibocsátást is szabályozzák, járműfajtától függően 3-11 mg/km emissziót engednek a szabályok.

Olcsó és alig enged fékport a környezetbe a dobfék, a regeneratív fékezés mellett ideális

A tárcsafékek esetén speciális bevonatok (akár kb. -80%) és fékbetétek (akár kb. -60%) alkalmazásával sikerült jelentősen csökkenteni a fékpor-kibocsátást, ami azonban még így is magasabb, mint a lényegében teljesen zárt dobfék esetén. Utóbbinál problémát jelenthet a melegedés, illetve a mai nagynyomású fékrendszereknél a fékpofák lassabb reagálása az aktív vezetőtámogató rendszerek számára jelenthet kihívást. A Volkswagen egyébként az MEB villanyautó-építőkészletnél kezdettől fogva hátsó dobfékkel dolgozik, mert úgy vannak vele, hogy alapvetően a villanymotor lassít fékenergia-visszatermeléssel azon a tengelyen, a hidraulikus rendszer csak kiegészíti azt (illetve biztosítja a rögzítőfék-funkciót).