Ez a Ford Transit a Nürburgring 9. leggyorsabb autója

A Top Gear műsor bebizonyította, hogy a Ford Transit haszonjárműnek igenis van keresnivalója a Nürburgringen, ahol Sabine Schmitz 10 percnél hamarabb száguldott végig egy szériaállapotú modellel. Most egy kicsit más a helyzet, hiszen a négy hajtómotorral rendelkező, 2000 lóerős rendszerteljesítményű kifejezetten erre a feladatra kifejlesztett SuperVan 4.2-essel mentek a Zöld Pokolba, ahol a valaha volt 9. leggyorsabb köridőt futották meg.

Pikes Peak és Bathurst után a Nürburgringet is meghódította a SuperVan 4.2

Fotó: Ford

Sabine Schmitz emlékének ajánlja a Ford a Nürburgring-rekordot

Romain Dumas ült a volán mögött, amikor sikerült 6:48.393 alatt körbeszáguldani a 20,8 km-es pályán, amivel beállították a haszonjármű(vön alapuló versenyautóval elért…) körrekordot. Ezzel a Ford Transit SuperVan 4.2 gyorsabb még a saját Mustang GTD-nél, vagy az attól nemrég az amerikai autó rekordot elhódító Corvette ZR1X-nél is; utóbbiak persze közúti közlekedésre alkalmas, rendszámos autók utcai gumikkal, és jóval alacsonyabb teljesítménnyel. A SuperVan 4.2-essel egyébként a Ford jövőbeli versenyautói számára gyűjtenek fontos információkat, de azt egyelőre nem árulták el, mikor jelenhetnek meg a villanymotoros versenyautók a pályákon.

