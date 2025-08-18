Tízszeres áron, 8,8 milliárd Ft-ért kelt el az extra Ferrari Daytona SP3

Eredetileg csak 599 példányt készített a Ferrari a Daytona SP3-as modelljéből, amely iránt akkora volt az érdeklődés, hogy az összes példányt már az előtt értékesítették, hogy a típus létezése egyáltalán hivatalos lett volna. Csupa olyan ember vehetett az autóból, akinek megfelelő kapcsolatai voltak a gyárral, köztük Zlatan Ibrahimovic focista, de hazánkban is forgalomba helyeztek egy példányt. Júliusban jött aztán a hír, hogy a Ferrari legyártotta a 600. példányt, amivel a Ferrari Alapítvány számára gyűjtöttek pénzt.

3,5+ millió dollárt reméltek, végül 26 millió dollárt kaptak a 600. Ferrari Daytona SP3-asért

Fotó: Darin Schnabel ©2025 Courtesy of RM Sotheby's / RM Sotheby's

A Monterey Car Week rendezvénysorozaton az RM Sotheby’s árverési ház által rendezett aukción a vártnál sokkal több pénzért kelt el az egyedi megjelenésű Ferrari Daytona SP3-as. Az eredeti becslés szerint 3,5+ millió dollárra taksálták a leütési árat – a szériakivitel ára 2,25 millió dollár extra igények teljesítése nélkül –, végül 26 millió dollárnál, azaz 8,8 milliárd Ft-nál ért véget a licit. Úgy tűnik egy nagyon gazdag embert hagyott ki a Ferrari az eredeti 599 autós listáról…

Ez a Ferrari volt a legdrágább új autó a Monterey Car Week-en

Ezzel az eredménnyel 2025-ös Ferrari lett a Monterey Car Week legdrágább új autója, csak legendás klasszikus autók cseréltek gazdát drágábban – például egy 1964-es Ferrari 275 GTB/C is „csak” 26,4 millió dollárig jutott az árverésen.