Ajtók nélkül született újjá a legendás Ford Bronco Roadster

A Mustang sikerén felbuzdulva azt az utasítást kapták a Ford fejlesztőmérnökök, hogy alkossák meg az első terepjáró sportkocsit, aminek az eredménye az első generációs Bronco lett, aminek 1965 augusztus 11-én volt a bemutatója. A manapság is létező kombi (U15 Wagon) mellett elérhető volt platós (U-14 Half-pickup) és roadster (U13) karosszéria is – utóbbi még a Mustang kabriónál is nagyobb szabadságot adott az utasoknak azáltal, hogy még az oldalajtókat is lespórolták róla. Ez utóbbit idézték meg a most bemutatott Ford Bronco Roadster tanulmánnyal, amely az aktuális hatodik generációs modellből épült.

Szabad a gazda - annyira, hogy nem engedik közúti forgalomba a Ford Bronco Roadster tanulmányt

Fotó: Ford

A 2021-ben piacra dobott modell fejlesztése során a gyár számos rajongóval felvette a kapcsolatot, akik aztán a formatervezőket segítették, köztük volt egy, aki idő közben már jó barátja lett Robert Gelardi-nak, a vezető tervezőnek. Ő nem csak tippekkel segítette a fejlesztést, de a garázsában áll egy 1966-os Wimbledon Fehér színű Bronco Roadster, amely szó szerint az új modellt inspirálta. A típus hatvanadik születésnapjára a gyár megépítette ennek modern változatát.

Nagyobb a hatodik Bronco, de a filozófia nem változott az évtizedek alatt

Fotó: Ford

Annyiból könnyű dolga volt az építőknek, hogy lényegében csak el kellett távolítani a modern sallangokat a konstrukcióról, így elhagyhatták a hátsó üléseket, amelynek a helyére acéllemezből készített plató került. A szabadpiacról származnak a Fifteen52 Analog acélfelnik, egyedi a platóajtó, amelynek a jobb oldalára préselték bele a klasszikus Ford feliratot, módosították a hátsó lökhárítót. Természetesen itt is elhagyták az oldalajtókat, amelyek helyére mély kivágással rendelkező lemez került. Nem akarják sorozatban gyártani azt a karosszériaváltozatot, ezért nem is vesződtek azzal, hogy megfeleljenek a közúti közlekedés követelményeinek.

Teljesen szabad és fehér színű az utastér

Fotó: Ford

Közúton nem használható, így tanulmány marad ez a Ford roadster

Apropó ajtó nélkül haladás, igaz ugyan, hogy a Ford Bronco teteje és ajtajai könnyen leszerelhetőek, de hivatalosan csak előbbi eltávolítása esetén lehet közúton használni a terepjárót, ajtók nélkül csak magánterületen/terepen lehet vele haladni jogszerűen. Amíg az első Bronco még klasszikus fém műszerfalat kapott, a modern változatból épített Roadsternél maradt a műanyag burkolat, épp csak az alsó részt fényezték a karosszériához hasonlóan Wimbledon Fehér színűre. Fényezés segítségével idézték meg a klasszikus modell hátsó kerékívét.