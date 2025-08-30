Férfiak és gépek csatája: így dőlt el a Közutas Rodeó bajnoki címe

A Közutas Rodeó a Magyar Közút egyik legizgalmasabb szakmai eseménye. A versenyzők egy akadálypályán teljesítettek különböző feladatokat, miközben szóró adapterrel és ekével felszerelt teherautóval kellett pontosan és gyorsan manőverezniük. A végeredményt az időeredmények és a hibapontok együtt határozták meg, így a sikerhez nemcsak gyorsaságra, hanem kimagasló precizitásra és figyelemre is szükség volt. A döntőben a vármegyei igazgatóságok legjobb gépkezelői, összesen 19 versenyző állt rajthoz. Az első helyet Pintér Gergő útellenőr, a Pápa mérnökség versenyzője (Veszprém Vármegyei Igazgatóság) szerezte meg. A második helyen Benis Martin útüzemeltető szakmunkás végzett a Győri mérnökségről (Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatóság), míg a harmadik helyet Lisztes Attila útüzemeltető mester szakmunkás érte el, a Szigetszentmiklósi mérnökség képviseletében (Pest Vármegyei Igazgatóság).

Hatalmas gépekkel mérték össze tudásukat a versenyzők Fotó: Magyar Közút

Nagy gépekkel a nemzetközi mezőny ellen

A három legjobb versenyző képviseli majd hazánkat a nemzetközi V4-es közutas rodeón, amelyet Lengyelország rendez 2025. szeptember 2–3-án. Érdekesség, hogy 2019 óta minden évben magyar versenyző is dobogóra állhatott ezen a megmérettetésen. A több tonnás gépek ügyes irányítása és a pályán végrehajtott precíz feladatok jól mutatják, hogy a téli időszakban milyen szakértelemre és felelősségvállalásra van szükség ahhoz, hogy az ország útjain biztonságosan lehessen közlekedni.