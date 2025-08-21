Nem hiszi el, de ez az autó sportkocsikat eszik reggelire - mutatjuk a csodát!

Repüljünk vissza az időben 1993-ig! Az Audi nagyautójából, a 100-as sorozatból az S4-es verzió volt a csúcs, 240 km/órás végsebessége és kényelme is igazi álomautóvá tette. 2,1 literes, öthengeres, turbós benzinmotorja 230 lóerőt produkált, nem véletlenül számított a német autópályák, az Autobahn egyik királyának. Mivel az ingolstadti öthengeres híresen jól tuningolható, a Audikra szakosodott amerikai tuningcég, a 034 Motorsport ebben a típusban látta meg a nagy potenciált. Azzal a céllal vettek kezelésbe egy 1993-as példányt, hogy megépítsék a világ leggyorsabb négyajtós autóját, amely még egy Formula-1-es torpedót is lepipál!

Mindent a gyorsaságért! A légellenállást a tükrök eltávolításával is csökkentették.

Fotó: 034 Motorsport

Gyorsvonat 400 km/óra felett!

A projekt vezetője Jeff Gerner volt, aki a sebességrekordok megszállotja. A nemes cél érdekében szinte az utolsó csavarig átépítették az eredetileg visszafogott külsejű limuzint. Az utastérből mindent száműztek, ami csak a súlyt feleslegesen növeli, és persze olyan alapos motortuningot végeztek, amivel a teljesítmény 1171 lóerőre nőtt. A Bugatti Veyronnál vagy a Ferrari csúcsautóinál is combosabb gépnek egy igazán autentikus helyen tették próbára a tudását. A sebességrekordok Mekkájában, a bonneville-i sóstó kiszáradt medrében 2012-ben 420 km/órás csúcstempót értek el vele, amit ennyi év elteltável sem sikerült megdönteni. Az extrém teljesítményt mi sem jelzi, jobban, hogy Formula-1-es versenyen 378 km/óra a csúcsot (Valtteri Bottas 2016-ban Bakuban érte el). Sőt, a régi Audi gyorsabb, mint Honda módosított Formula-1-es autója, mellyel 2006-ban 397 órát értek el, szintén Bonneville-ben. Tulajdonosa azonban a közelmúltban árverésre bocsátotta...