Talált magának egy hatótávolság-rekordot a Polestar villanyautója

A villanyautóknál az idei nyár a hatótávolság-rekordokról szól. Az egészet a Lucid kezdte, amely az Air nevű szedánjával 1205 km-t tett meg egy feltöltéssel, amire nem sokkal később érkezett a Chevrolet válasza, amikor a Silverado EV pickuppal 1704,2 km-t tettek meg. Ezeket abszolút értékben nem tudja megközelíteni a svéd Polestar, de a szabadidő-autók között rekordnak számít a most elért 935,44 km-es hatótávolság.

935,44 km az új hatótávolság-rekord a villanymotoros szabadidő-autóknál, amit a Polestar 3-as ért el

Fotó: Polestar

Három órás váltásban vezettek a sofőrök a hatótávolság-rekord beállítása során - 22 óra 57 percen át

Egy módosítások nélküli Polestar 3 Long Range Single Motor-ral hajtották végre a rekordkísérletet, amely során Nagy-Britannia közútjain hajtottak a sofőrök összesen 22 óra 57 percen át. Sam Clarke, Kevin Booker és Richard Parker három órás műszakokban vezették az autót, és összességében 12,1 kWh/100 km-es fogyasztást értek el. Amikor a szabványos hatótávolság-értéknél, 704 km-nél jártak, még 20%-nyi energia volt az akkumulátorban, és miután a töltöttségi szint elérte a 0%-ot, még 12,8 km-t tett meg az autó.

A Guinness igazolja a rekordot, amelyet brit közutakon értek el

A rekorddöntést a Guinness képviselője igazolja, nem csak videóra vették az egészet, de pontos telemetria-adatokkal is rendelkeznek a GPS-koordinátákról, az akkumulátor töltöttségi szintjéről, satöbbi. A Polestar 3-ast az AA autós klub sárga angyala kísérte a hatótávolság-rekord megdöntése során, de végül nem kellett külső segítségre hagyatkozni, mert utolsó energiájával még épp egy töltőpontig eljutott az autó.