Áramtolvajok nyomában: mi rontja leginkább az elektromos autók hatótávolságát?

Hogy mi csökkenti leginkább az elektromos autók hatótávolságát? A legtöbben kapásból azt vágnák rá, hogy a temperálás. A hűtés és fűtés valóban sok energiát vesz el, manapság a legtöbb villanyautóban használt hőszivattyús fűtés 10-20%-ot képes lecsípni a megtehető kilométerekből. A digitális flottakezelő megoldásokkal foglalkozó kanadai Geotab flottakezelő tanulmánya azonban másra hívja fel a figyelmet. Hárommillió, elektromos autóval megtett út adatait elemezték, amiből a következtetésre jutottak, hogy tisztán villamos hajtású járművek esetében a sebesség és a külső hőmérséklet van a legnagyobb hatással a hatótávolságra.

Az ábra jól mutatja, milyen nagy hatással van a sebesség és a hőmérséklet a hatótávolságra

Fotó: Geotab

Versenyben a hatótávolságért

A Geotab kutatása rámutat arra, hogy amíg egy kedvező légellenállású, lapos autó állandó 80 km/órás tempóval 446 kilométert tud megtenni, 128 km/órás sebességnél 322 kilométerre apad az érték. A 28%-os eltérés természetesen nem kevés, de ha egy aerodinamikai szempontból kevésbé hatékony formát, például egy elektromos áruszállítót nézünk, akkor ez a különbség már 39%-ra rúg (230-ról 142 kilométerre csökken). Miközben a piacra kerülő, új elektromos autók akkumulátor kapacitása sokkal nagyobb hatótávot biztosít, mint a korábbiaké, érdemes tisztában lenni azzal, hogy a tempó csökkentése mellett miként tudunk energiát spórolni. A klímaberendezést még töltés közben, a hálózatra csatlakoztatva érdemes bekapcsolni, hogy hogy ne indulás után, az akkuról kelljen lehűteni vagy felfűteni az utasteret. Ha szabadban parkoljuk le az autónkat, mindenképp próbáljunk árnyékos helyet keresni és persze az sem mellékes, hogy a vezetési stíluson nagyon sok múlik. A felesleges, hirtelen gyorsítások nagymértékben csökkentik az elektromos autók hatótávolságát. A legutóbbi elektromos autós rekordnak is többek között ez volt a kulcsa.