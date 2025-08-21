Így bikázzunk hibrid vagy elektromos autót – mutatjuk!

A hibrid hajtású autókkal kapcsolatos egyik alapvető tévhit, hogy az akkumulátoruk nem tud lemerülni, hiszen a nagyfeszültségű, nagykapacitású telepet állandóan tölti az autó. Igen, csakhogy az indításért (és az olyan fogyasztókért, mint a világítás vagy a rádió) egy hagyományos, 12 voltos akkumulátor felel - lényegében ugyanolyan, mint amilyen bármelyik más autóban is megtalálható. Ugyanakkor ha lemerül az akksi, érdemes tisztában lenni azzal, hogy komoly károkat is okozhatunk, ha nem megfelelően bikázzuk be az autót. Elsősorban az inverter és a hajtásért felelős, nagyfeszültségű akkumulátor sérülhet, aminek a javítási költsége jelentős.

Hibrid és elektromos autók bikázásánál is vannak szabályok, amiket be kell tartani

Fotó: ADAC

Így kell bikázni a hibrid vagy elektromos autókat

A hibrid autók bikázása során kizárólag a 12 voltos akkumulátor feltöltése a cél, nem a nagyfeszültségű rendszeré. Mindig olvassuk el a gyártó által adott használati útmutatót, de vannak általános szabályok.

Keressük meg a bikázási pontot!

Ne a nagyfeszültségű akkumulátort keressük, hanem a 12 voltos akkumulátort vagy a motorháztető alatt található, erre a célra kijelölt pontot, ahová a bikakábelt csatlakoztathatjuk. A csomagtérben található 12V-os akkumulátor esetén is a motorháztető alatt lévő bikázó terminálokat kell használni.

A fogyasztókat kapcsoljuk ki!

Kapcsoljuk le a gyújtást és minden elektromos fogyasztót (lámpák, rádió stb.). Ha egy másik járművel bikáznánk, először állítsuk le a motorját.

Csatlakoztassuk a pozitív kábelt!

A piros, vagyis a pozitív bikakábel egyik végét csatlakoztassuk a segítő autó akkumulátorának pozitív pólusára. A másik végét a lemerült hibrid autó kijelölt pozitív csatlakozó pontjára (vagy akkumulátorára).

Csatlakoztassuk a negatív kábelt!

A fekete, negatív bikakábel egyik végét csatlakoztassuk a segítő autó akkumulátorának negatív pólusára.

Földelés

A fekete kábel másik végét ne a hibrid autó akkumulátorára, hanem vagy a kijelölt negatív terminálra vagy a karosszéria egy festetlen, fém részére (pl. egy csavar vagy fém tartókonzol) csatlakoztassuk, távol az akkumulátortól és a mozgó alkatrészektől.