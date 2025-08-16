Guinness-rekord homokdűne is van a BYD élményközpontban, hogy az érdeklődők kipróbálhassák villanyautójuk tudását

Kínában egész jól állnak a villanyautó-átállás terén annak ellenére, hogy arrafelé a technológia-semleges dekarbonizációt támogatják, de még így is vannak szép számmal olyan vásárlók, akiket meg kell győzni a villanyautók tudásáról. A BYD által most Csengcsou városában átadott All-terrain Circuit élményközpontban a kínai konszern összes termékét ki lehet próbálni ellenőrzött körülmények között, illetve rögtön vezetéstechnikai képzésen is részt tudnak venni a látogatók. A megszokott modulokon felül vannak új elemek is, úgymint épített homokdűne vagy úszómedence.

29,6 méteres magasságával a BYD All-terrain Circuitban felépített homokdűne a legnagyobb, autók számára épített ilyen létesítmény

Fotó: BYD

Nyolc modult alakítottak ki a területen, ezek között van 1758 méter hosszú, 550 méteres célegyenessel rendelkező versenypálya, 70 méter hosszú üvegfalú medence, ahol a vízen úszó Yangwang U8-as szabadidő-autót csodálhatják a látogatók. Készítettek egy 30 000 bazaltkockából összerakott, 3 mm-es vízréteggel borított 44 méter átmérőjű körpályát is, ahol egész álló nap lehet driftelni az autókkal hónak megfelelő tapadás mellett. A 15 300 négyzetméteres aszfaltmezőn lehet szlalomozni vagy épp az automata parkolást gyakorolni, itt lehet elvégezni a jávorszarvas-teszt nevű kikerülési manővert.

Fotó: liangjiawei / BYD

6200 tonna homokot hoztak a Góbi-sivatagból a mesterséges homokdűne kedvéért

A BYD All-terrain Circuit legérdekesebb része a terepmodul, ahol nem csak a megszokott 27 épített akadályon lehet áthajtani, de készült egy 29,6 méter magas, 28°-os meredekségű homokdűne is, hogy az arra fel- és lehajtást is gyakorolják az érdeklődők. A Góbi sivatag déli részéről hoztak 6200 tonna homokot, hogy tényleg valósághű legyen az élmény, annak érdekében, hogy a pálya tartósan megmaradjon, az egészen lefedték. A Guinness igazolja, hogy ez a legnagyobb mesterséges homokdűne a világon, amire autóval lehet felhajtani.

Fotó: BYD

A BYD a most átadott mellett még két további All-terrain Circuit élményközpontot épít, Anhuj városában lényegében lemásolják a Csengcsou-i pályát, míg Csöcsiang városában egy még nagyobb, 2000 hektáros területen alakítják ki a villanyautók tudását bemutató létesítményt. A BYD és a kínai motorsport-szövetség úgy számol, hogy ha évi 1 millió látogató jár az élményközpontokban, azok közül mintegy 100 profi autóversenyző kerül majd ki, tehát az utánpótlás-nevelésben is fontos szerepet játszanak majd a BYD pályái. A kínaiak egyelőre nem tervezik az élményközpontok exportját, nem valószínű tehát, hogy a Szegeden épülő autógyár mellett vagy akár Európában hasonló létesítményt építenek.