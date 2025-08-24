A Huawei átadta a világ legnagyobb elektromos töltőállomását

Már öt éve van jelen közvetlenül az autóiparban a Huawei technológiai cég, nem csak a személyautók piacán érdekelt, de a háttérszolgáltatások terén is ott van beszállítóként. Most épp a világ legnagyobb elektromos töltőállomását avatták fel Kínában. Komoly mérnöki teljesítmény volt a megvalósítás, mert napi 300 000 kWh fogyasztást kellett az elektromos hálózatba integrálni, ennek érdekében a területen elhelyeztek egy 215 kWh kapacitású puffer-akkumulátort is. Minden tetőfelületen napelemeket helyeztek el, amelyek ideális esetben közel 1 MW elektromos energiát tudnak termelni.

Napi 700 kamion kiszolgálására képes a most átadott Huawei elektromos töltőállomás

Fotó: Huawei

A Huawei elektromos töltőállomás használatával a teherautó tulajdonosa három év alatt egy új jármű árát tudja összespórolni

A hivatalosan Sichuan Yuanqi Xingguang Heavy-Duty Truck Megawatt Supercharging Station névre hallgató létesítmény 46 500 négyzetméteren terül el, kifejezetten teherautók töltésére építették, 18 darab 1,44 MW teljesítményű és 108 darab 600 kW teljesítményű töltő üzemel. Öt perc alatt 100 km megtételére elegendő energiát lehet tölteni az akkumulátorokba, az aktuális energiaárak mellett km-ként 1,5 jüan megtakarítást lehet elérni, ami éves szinte 150 000 jüant jelent, három év alatt egy új jármű árát tudja megspórolni az üzemeltető. A nagy teljesítményű töltés azt jelenti, hogy 15%-kal kevesebb időt tölt kihasználatlanul az akkumulátoros-elektromos teherautó, tehát nem csak olcsóbb az üzemeltetés, de javul a termelékenység is. Napi 700 darab teherautó töltésére méretezték a töltőállomást, amely éves szinten 45 000 tonnával csökkenti a CO2-kibocsátást.