Model 3

Régi megoldásához tér vissza a Tesla legújabb autója

Kínában szeptember közepétől lesz elérhető a gyári tartozékok között az újítás, ami valójában egy régi megoldás. Az indexkar beszerelését Tesla szervizben végzik, a kormánykereket is lecserélik.
Talán a Tesla ment a legmesszebb a gomboktól és kapcsolóktól való megszabadulás terén, de már ő is visszakozik. A legjobb példa erre, hogy Kínában hamarosan a felfrissített Model 3 esetén újra alapfelszerelés az indexkar, és az eddig legyártott felfrissített példányoknál gyári tartozékként lehet azt kérni.

Lecserélik a kormánykereket is az indexkar beépítésével párhuzamosan a kínai Tesla-márkaszervizekben
Lecserélik a kormánykereket is az indexkar beépítésével párhuzamosan a kínai Tesla-márkaszervizekben
Fotó: Tesla

Tesla márkaszervizben végzik a beszerelést, mert a kormányt is lecserélik az indexkar beépítésekor

Nem túl drága a beavatkozás, a 2499 jüanos ár 117 ezer Ft-nak felel meg, és ezért a pénzért nem csak indexkart kap az ügyfél, de lecserélik a kormánykereket olyanra, amelyen már nincsenek rajta az irányjelzőt működtető gombok. A régi kormánykereket le kell adni az újért cserébe. A Tesla állítása szerint dolgozik azon, hogy a modellfrissítés előtti Model 3-asnál is elérhetővé tegye a gyári tartozékként kínált indexkart, nem tudni, azoknál mennyi lesz majd az átalakítás ára, hiszen azoknál várhatóan nem számítják be a használati jeleket mutató kormánykereket, ami megemeli a beavatkozás költségét.
 

 

