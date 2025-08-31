Hírlevél

tanév

Emlékszel? Így indult a tanév a 80-as évek végén, amikor anyu szíve összeszorult!

46 perce
Olvasási idő: 4 perc
Kicsiknek és nagyoknak is fejtörést okoz a tanévkezdés. Gyerekek a zebrán címmel jelent meg 1989-ben az Autó-Motor cikke az iskolakezdésről.
tanéviskolaúttáblagyerek

Júniusban a tanév végén és szeptemberben az iskolakezdés idején sokat foglalkozunk a gyerekek közlekedésével. A dicséretes lelkesedés napok múltával megszűnik, és télen már az sem számít, hogy az iskola mellett felállított, a gyerekek áthaladását jelző és elősegítő tábla elfordult. 

Iskolakezdés: hiába várakoznak a kijelölt átkelőhelyen…Fotó: Autó-Motor
Iskolakezdés: hiába várakoznak a kijelölt átkelőhelyen… 
Fotó: Autó-Motor

Iskolakezdés: veszélyes helyzet! 

A járművezetőktől semmivel sem kíván kevesebb figyelmet, előzékenységet januárban, mint szeptemberben - különösen iskolák környékén - a gyerekek egyéni vagy csoportos áthaladása. Ilyenkor is rohanhatnak váratlanul a járművek elé a játékba feledkező gyerekek. A téli ködben, síkos úton nehezebb és tovább is tart egy iskolás csoport átvezetése az útkereszteződésen, de az autósoknak is nehezebb megállniuk. Az elmúlt évben hat hónap alatt 371 közlekedési gyermekbaleset történt, 382 sérüléssel járt és kettő halálos volt. Ez a szám a legmagasabb az utóbbi öt évben. A balesetek kétharmadát a gyerekek önmaguk idézték elő. Nekünk kell vigyázni rájuk! 

... hát átrohannak csapatostól Fotó: Autó-Motor
... hát átrohannak csapatostól 
Fotó: Autó-Motor
A zsúfolt körúti zebrán öszszekeverednek a járókelőkkel a csoportosan átkelő gyerekek, és így vezetőjük számára áttekinthetetlenné válik viselkedésük Fotó: Autó-Motor
A zsúfolt körúti zebrán öszszekeverednek a járókelőkkel a csoportosan átkelő gyerekek, és így vezetőjük számára áttekinthetetlenné válik viselkedésük 
Fotó: Autó-Motor
A Damjanich utcában „adnak magukra". A közlekedési Örs úttörő rendőrei nem engedik a forgalmas úttesten átrohanni társaikat. Itt nem is emlékeznek balesetre! Fotó: Autó-Motor
A Damjanich utcában „adnak magukra”. A közlekedési Örs úttörő rendőrei nem engedik a forgalmas úttesten átrohanni társaikat. Itt nem is emlékeznek balesetre! 
Fotó: Autó-Motor
Dohány utca, kisegítő iskola. A várakozást tiltó táblát az autósok itt is rendszeresen figyelmen kívül hagyják. Mindkét oldal foglalt. Indokolt, hogy sok gyereket ide kocsival hozzanak, de sajnos az autóval többnyire csak másodikként tudnak megállni. Az iskolát így nehezebb és veszélyesebb elérni. Javíthatna a helyzeten egy átkelést elősegítő zebra. Ám a tanintézet igazgatójának kérését a Fővárosi Tanács visszautasította Fotó: Autó-Motor
Dohány utca, kisegítő iskola. A várakozást tiltó táblát az autósok itt is rendszeresen figyelmen kívül hagyják. Mindkét oldal foglalt. Indokolt, hogy sok gyereket ide kocsival hozzanak, de sajnos az autóval többnyire csak másodikként tudnak megállni. Az iskolát így nehezebb és veszélyesebb elérni. Javíthatna a helyzeten egy átkelést elősegítő zebra. Ám a tanintézet igazgatójának kérését a Fővárosi Tanács visszautasította 
Fotó: Autó-Motor

 

 

