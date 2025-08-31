Emlékszel? Így indult a tanév a 80-as évek végén, amikor anyu szíve összeszorult!

Júniusban a tanév végén és szeptemberben az iskolakezdés idején sokat foglalkozunk a gyerekek közlekedésével. A dicséretes lelkesedés napok múltával megszűnik, és télen már az sem számít, hogy az iskola mellett felállított, a gyerekek áthaladását jelző és elősegítő tábla elfordult.

Iskolakezdés: hiába várakoznak a kijelölt átkelőhelyen…

Iskolakezdés: veszélyes helyzet!

A járművezetőktől semmivel sem kíván kevesebb figyelmet, előzékenységet januárban, mint szeptemberben - különösen iskolák környékén - a gyerekek egyéni vagy csoportos áthaladása. Ilyenkor is rohanhatnak váratlanul a járművek elé a játékba feledkező gyerekek. A téli ködben, síkos úton nehezebb és tovább is tart egy iskolás csoport átvezetése az útkereszteződésen, de az autósoknak is nehezebb megállniuk. Az elmúlt évben hat hónap alatt 371 közlekedési gyermekbaleset történt, 382 sérüléssel járt és kettő halálos volt. Ez a szám a legmagasabb az utóbbi öt évben. A balesetek kétharmadát a gyerekek önmaguk idézték elő. Nekünk kell vigyázni rájuk!

... hát átrohannak csapatostól

A zsúfolt körúti zebrán öszszekeverednek a járókelőkkel a csoportosan átkelő gyerekek, és így vezetőjük számára áttekinthetetlenné válik viselkedésük

A Damjanich utcában „adnak magukra”. A közlekedési Örs úttörő rendőrei nem engedik a forgalmas úttesten átrohanni társaikat. Itt nem is emlékeznek balesetre!

