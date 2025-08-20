Mezőgazdasági munkagépnek szánták, még a hátsó lámpa is feláras volt – 80 éves a civil Jeep

Kényszerből született meg a Jeep alig pár hónap alatt, de még folytak a harcok, amikor a Willys-Overland már elkezdte az utcai változat fejlesztését. A CJ, azaz Civil Jeep legszembetűnőbb változása a hátsó ajtó megjelenése volt, ami miatt oldalra helyezték át a pótkereket, a hátsó kerékdobok átalakításával javítottak a második üléssoron. Módosították a hajtásláncot is, mert a katonai változat hetekben-hónapokban mérhető élettartamával ellentétben a civil piacon több éves használattal számoltak.

Eleinte még a katonai változat alkatrészeit is használták a civil piacra szánt Jeep CJ-2A esetén

Fotó: Jeep

A második prototípus-szériából 40-45 példányt készítettek, a CJ-2-esek mind egyediek, különféle műszaki megoldásokat teszteltek rajtuk – módosították az áttételezést, javítottak a vászontetőn, hogy az jobban védelmet nyújtson eső ellen, a váltókart a kormányoszlopra helyezték át, a motor új karburátort és gyújtásrendszert kapott. Az itt szerzett tapasztalatok alapján készítették aztán el a szériaváltozatot, a Jeep CJ-2A sorozatgyártása 1945. július 17-én indult.

Munkagépnek hirdették a CJ-2A-t, amelynek a technikáját megerősítették a katonai változathoz képest

Fotó: Jeep

Nem volt éles váltás a katonai és a civil Jeep között

Eleinte még párhuzamosan készült a katonai változattal, az első hónapokban még sok esetben annak alkatrészeit használták fel, amíg azok el nem fogytak, csak az után váltottak például a Dana/Spicer 41-es hátsó hídra. Később is előfordult, hogy a katonai változat alkatrészeihez nyúltak vissza, a háború után sokat sztrájkoltak a beszállítóknál, és minden eszközzel igyekeztek fenntartani a Jeep CJ-2A sorozatgyártását. Az alkatrészellátási-problémák csak 1946 második felére oldódtak meg.

Egyszerű és időjárásálló a belső, komfortnak nyoma sincs

Fotó: Jeep

Alapvetően mezőgazdasági munkagépnek szánták a járművet, ezért a kezdeti színek az akkoriban piacvezető traktorokat idézték (zöld sárga felnikkel, világosbarna piros felnikkel), csak vezetőülés járt alapáron. Az extrák között találjuk az anyós- és hátsó ülést, a fűtést, de a motorizált (vákuummal hajtott) jobb oldali ablaktörlőt is – anyósülés híján alapesetben csak a vezető kapott ilyet, a jobb oldalon kézzel mozgatható törlőkart adtak. Munkagépként elég volt neki egy hátsó lámpa a bal oldalon, jobbra csak fényvisszaverő prizma került, extraként lehetett kérni a közúti használathoz szükséges kétoldali hátsó lámpát.