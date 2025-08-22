Visszatért az ikon: hibrid hajtással és új köntösben érkezik

1974-től egészen 2023-ig volt része a Jeep-kínálatnak a Cherokee típus, amelynek búcsúztatásakor egyáltalán nem volt biztos annak visszatérése. Legalábbis névleg, hiszen a Cherokee indián törzs tiltakozott a névhasználat ellen, fél évszázaddal ezelőtt ugyanis senki nem kért tőlük engedélyt arra; úgy tűnik, a színfalak mögött sikerült megállapodni.

213 lóerős rendszerteljesítményű hibrid hajtással és összkerékhajtással jön az új Jeep Cherokee

Fotó: Stellantis

Az STLA Large műszaki alapra építették fel a 4775 mm hosszú, 1897 mm széles és 1714 mm magas karosszériát, a tengelytávolság 2870 mm. A Cherokee fél számmal nagyobb, mint a pár hónappal korábban bemutatott Compass, elődjére is rálicitál vagy 10 centivel. Utóbbi nem jelent egyenes arányú bővülést, hiába lett nagyobb a karosszéria, a hátsó lábtér 1023 mm-ről 977 mm-re csökkent – igaz, széltében 132 mm-rel több hely jut az utasoknak. Csomagtér-értékből az USA-ban megszokott tetőig pakolt számot tudjuk, ami 952 liter, a hátsó ülés lehajtásával 1934 literes raktér alakul ki.

Fotó: Stellantis

Jutott hely dedikált klímapanelnek a Jeep Cherokee műszerfalán

Digitális lett a műszerfal, az alul-felül kiegyenesített kormány mögött 10,25 colos képernyőt helyeztek el, a központi érintőképernyő 12,3 colos és a Uconnect5-ös rendszert futtatja. Utóbbi vezetéknélküli telefoncsatlakoztatást tesz lehetővé, az USA-ban tíz évig ingyen jár a távoli hozzáférést biztosító Connect One szolgáltatás előfizetése. Kevesebb a fizikai kapcsoló, de a központi képernyő alatt van egy dedikált érintésérzékeny sáv a klímafunkciók vezérlésére. Egyszerűbb lett az ülések közötti konzol kialakítása, a motorindító és üzemmódválasztó mellett rengeteg tárolónak jutott hely. Bőrmentes az utastér, helyette Capri nevű műbőrt használnak a szövetkárpit alternatívájaként, a tetőkárpit és a padlószőnyeg újrahasznosított forrásból készül.

Ez a Limited kivitel, a fokozott terepképességű Trailhawk csak jövőre jön

Fotó: Stellantis

A Jeep Cherokee egyedüliként 1,6-os turbómotort használó öntöltő hibrid hajtással lesz megvásárolható. A benzinmotor önmagában 180 LE/300 Nm rendszerteljesítményű, emellett még két villanymotor hajt be az automatikus váltóba, a rendszerteljesítmény 213 LE/312 Nm. Alapfelszerelés az összkerékhajtás, amelynél a hátsó tengely kuplunggal leválasztható a fogyasztás csökkentése érdekében, az USA mérési ciklusán 6,4 l/100 km-es átlagot tud az autó. Sokat fejlődött a vezetőtámogató rendszer, megszámolták, összesen 140 funkció vigyáz az utasokra – esetenként felár ellenében. Még az idén megvásárolható lesz a Jeep Cherokee, első körben a normál változatot adják, aminél 203 mm a hasmagasság és átlagosak a terepszögek (elöl 19,6°, rámpaszög 18,8°, hátul 29,4°), jövőre érkezik a fokozott terepképességű Trailhawk kivitel.

