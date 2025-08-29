Egymást taposták az emberek ezért az autóért – maga volt az amerikai álom, német formában

A Chrysler a második világháborút követően Olaszországban építtetett tanulmányautókat, azért volt ismerős az országban, mert a Fiattal már a harmincas években együttműködési megállapodást kötött. Egy tanulmányautó-sorozat utolsó tagja volt a Virgil Exner által tervezett, a Ghia által megépített, az 1952-es Párizsi Autószalonon bemutatott Chrysler D’Elegance kupé, amely akkora sikert aratott, hogy rögtön 25 példányt rendeltek belőle az európai piac számára. De nem ezért marad emlékezetes az autó, a Ghia formatervezője, Giovanni Savonuzzi bevallása szerint ennek a megjelenését adaptálta a Volkswagen Karmann Ghia számára.

Két évet kellett várni a Volkswagen Karmann Ghia kabrióváltozatára

Fotó: Volkswagen AG

A német Karmann karosszériaépítő 1949 óta készítette a Bogár kabrióváltozatát, de ennél többre vágytak. A Volkswagen gyár újraépítésével megbízott Heinrich Nordhoffnak tetszett a kupé változat ötlete, ezért végül zöld utat kapott a Typ 14 – a Karmann-t bízták meg az építéssel, a forgalmazás volt a Volkswagen feladata. A Ghia egyébként már az ötvenes évek elejétől gondolkozott azon, mit lehetne kezdeni a Bogár-alvázzal, így az 1953-ban elkészített életnagyságú makettet alig 5 hónappal követte az első, teljesen működőképes autó. Amikor 1955-ben megindult a sorozatgyártás, volt még egy apró probléma: nem volt hivatalos neve az autónak. Az utolsó pillanatban döntöttek úgy, hogy Karmann Ghia néven árulják azt.

Az 1952-es Chrysler D’Elegance inspirálta a Ghia-stúdiót a Volkswagen alapú kupéhoz. Rengeteg kézi munkával folyt a gyártás

Csak a karosszériát cserélték le a Bogár-alvázon, nem nyúltak az 1,2 literes Volkswagen boxerhez

Noha a csoda szép kupé karosszériához nem érett fel a technika, a gyártás elején az 1200 köbcentis boxermotorral adták. Nem volt igazán fürgébb a Bogárnál, az áramvonalasabb karosszéria miatt azonban akár 120 km/órás sebességet is ki lehetett csiholni belőle. Az emberek mégis vevők voltak rá, hiszen a Karmann Ghia olcsóbb volt, mint a német piacon legfőbb vetélytársnak számító Borgward Isabella Coupé. A nem várt nagy kereslet annyiból okozott problémát a Karmann számára, hogy a karosszéria építése jelentős mértékű kézi munkát igényelt – az orrot több lemezből hegesztették össze, a fényezés négy rétegének felvitele közben le kellett csiszolni a korábban felvitt réteget, óvatosan kellett kezelni az íves üvegeket. A bonyolult orr aztán a típus legnagyobb problémája lett: jellemző volt a beázás, ami aztán nehezen és drágán javítható korrózióhoz vezetett.