Kalapács alá került Senna kedvenc autója; nem hiszed el, mennyit kérnek érte!

1984-ben az átépített Nürburgring Grand Prix versenypálya megnyitójára szervezték a Bajnokok Versenyét, amelyhez a Mercedes-Benz biztosított 20 darab 190 E 2.3-16 sportszedánt. Kilenc korábbi F-1 világbajnok mellett ezen a versenyen lehetőséget kapott a Toleman istálló kötelékében lévő, újonc Ayrton Senna is, aki az Indy 500-ason induló Emerson Fittipaldi helyére ült be. Aztán a harmadik helyről indulva megelőzte Prostot az első körben, és megnyerte a 12 körös futamot, megmutatva ezzel világraszóló tehetségét. Sennának annyira megtetszett az autó, hogy saját pénzéből vásárolt magnak egyet – a gyár jelentős árkedvezményt biztosított neki –, és 1985 novemberében átvehette kedvencét, amely ugyanúgy füstszürke volt, mint a nürburgringi győztes Mercedes.

Senna kedvencét pörgős, négyhengeres motorral látták el

Fotó: RM Sotheby's

Most valaki más kedvence lesz

Amikor a brazil pilóta a McLarenhez szerződött, eladta a 190-es Mercedest, ugyanis a csapatváltással párhuzamosan elköltözött Angliából Monacóba, és nem akart jobbkormányos autóval közlekedni a hercegség utcáin. Az értékesítés után gyűjtői kincs vált a járműből, néhányszor gazdát is cserélt az évtizedek alatt. Jelenlegi tulajdonosa pedig most az RM Sotheby’s november 1-i árverésén értékesítené az autót: a kikiáltási ár 220 000 angol font, azaz 101 millió forint! Az értékét az is növeli, hogy az autón ott díszeleg Niki Lauda aláírása is. Az osztrák versenyzőlegenda szintén ott volt a legendás 1984-es futamon, nem mellesleg pedig abban az évben megnyerte utolsó, harmadik világbajnoki címét a Formula-1-ben. Külön érdekesség, hogy a modell a HWA-t is megihlette, akik újragondolták a sportszedánt.