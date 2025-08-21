Új korszak az autózásban: megszületett a Kia villanycsodája

Ha nem is napra pontosan, de a Kia zsolnai gyárának története jól tükrözi az autóiparban zajló változásokat. Anno 2006-ban azért építették fel Szlovákiában a gyárat, hogy a kifejezetten az európai vásárlói igényekre tervezett kompakt személyautót, a Cee’d-et gyártsák. Aztán felvették a palettára a Sportage szabadidő-autót is, amely manapság a termelés kétharmadát adja. A fennmaradó egyharmadon belül is már nem sok babér termett az időközben Ceed néven készülő személyautónak, úgyhogy azt májusban nyugdíjazták, azóta már csak az Xceed nevű emelt hasmagasságú változat készül a Sportage szabadidő-autó mellett. Egészen mostanáig, mert az elektromos átállással is törődni kell, ezért elindították az EV4-es sorozatgyártását.

Augusztus 20-án indult az EV4-gyártás a Kia zsolnai gyárában

Fotó: Kia

Amíg a világpiacon alapvetően lépcsős hátú karosszériával forgalmazzák majd a kompakt villanyautót, addig Európában az ötajtós karosszérián lesz a hangsúly – ezt kezdték el gyártani augusztus 20-án. Azért nem rögtön a Ceed személyautó búcsúzása után kezdték el gyártani az akkumulátoros-elektromos autót, mert annak érkezésére fel kellett készíteni az üzemet. A hibrid és plug-in hibrid hajtású Sportage és Xceed miatt már korábban megvalósították a nagyfeszültségű akkumulátorok kezeléséhez szükséges változásokat (legfőképp fokozott tűzvédelmi előírásoknak kell megfelelni, de a munkaállomásokon dolgozóknak erősáramú szerelő képesítést is kell szerezniük). Az akkumulátoros-elektromos autó az eddigieknél sokkal nagyobb méretű, így sokkal nehezebb akkumulátorokat is jelent, azok tárolásához ki kellett alakítani egy megfelelő területet, ezen kívül a nagyobb tömegű telepeket mozgatni képes robotgépeket is telepíteni kellett. A gyárra 108 millió eurót költöttek annak érdekében, hogy az villanyautókat is tudjon készíteni.

Fotó: Kia

Európának készül ötajtós karosszériával az EV4 a Kia zsolnai gyárában

A Kia EV4-est a dél-koreai konszern E-GMP műszaki alapjára építették fel, de a nagytesvérektől eltérően az 400 voltos nagyfeszültségű rendszert használ. Kétféle akkumulátor közül lehet választani, az 58,3 kWh mellett 81,4 kWh kapacitású is rendelkezésre áll, a fedélzeti töltő pedig nem csak elektromos eszközök üzemeltetését teszi lehetővé a megfelelő adapter használatával, de megfelelő elektromos hálózat esetén puffer-akkumulátorként is tud működni.