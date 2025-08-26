Megoldhatatlan feladat ez a körforgalom, ilyet még nem látott! – fotó

Sydney egyik külvárosában, Liverpoolban módosították az egyik fontos kereszteződést: a közlekedési szakemberek úgy ítélték meg, hogy az A25-A28-as utak alá-fölérendelt csomópontja jelentősen lassítja a forgalmat. Hogy gyorsítsák a haladást a napi szinten 22 ezer arra közlekedő autósnak, egy érdekes, rombusz alakú körforgalom létesítéséről döntöttek. Ugyan az ötlet logikusnak tűnt, ám az autóvezetők többsége egyszerűen nem tudta értelmezni a különleges alakzatot.

Nagy zavart hozott az új körforgalom

Fotó: TikTok

A körforgalom, amely zavarba hozza az autósokat

Felülnézetből jól látszik az ausztrál körgorgalom nem éppen szokványos alakja, amit a vezetőülésből nehéz értelmezni. Így aztán káoszba fulladt a projekt, egymást kerülgetve, a forgalomtól elzárt terület érintésével próbáltak átjutni a körforgalmon az autósok. A hatóságok azonnal érzékelték, hogy a tervezésnél valami nagyon félrement, ezért egy hét után úgy döntöttek, visszaállítják az eredeti állapotot. Az más kérdés, hogy az adófizetőknek 139 000 ausztrál dollárba, vagyis 30 millió forintba került a kísérletezés - írta meg egy ausztrál hírportál. Az ügy komoly felháborodást váltott ki, sokan szeretnék, hogy a rossz és pazarló döntésnek legyen felelőse.