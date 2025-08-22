Ez lenne a megoldás? Virtuális támadással a közúti agresszió ellen – videó

Egyre zsúfoltabb utakon közlekedünk, ezért egyre több a konfliktusforrás is. A közúti agresszió nem mindig merül ki annyiban, hogy a sértett fél olyan dolgokat mond és gondol, amitől a vétkes fél anyukája csuklani kezd. A büntetőfékezés és az azon túlmutató cselekmények már a büntetőjogi kategóriába tartoznak. Eddig nem nagyon létezett megoldás a problémára, a kínai Xpeng gyártó legújabb modelljénél virtuális támadással lehet elégtételt venni az agresszoron.

Mielőtt közúti agresszióra kerül sor, virtuális támadást lehet indítani az agresszor ellen - ez is módja a feszültség levezetésének

Fotó: Xpeng

Megakadályozhatja a büntetőfékezést, ha közúti agresszió helyett inkább virtuális támadást indít a sértett

Erre az ad lehetőséget, hogy az Xpeng P7-es esetén a fel-a-fejjel kijelző az egész szélvédőt vetítővászonként használják, a nagy teljesítményű számítógépeknek pedig arra is bőven marad számítási kapacitása, hogy animációt futtassanak. Ha például valaki bevág elénk és vészékezésre kényszerít, akkor a káromkodás mellett/helyett virtuális támadást intézhetünk ellene. A kínaiak úgy vélik, az agresszió virtuális kiélésével csökken a késztetés arra, hogy esetleg a valós életben is megtorolja az ember az őt ért sérelmet. Kérdés, hogy csak a videójátékokat kedvelők élik-e majd ki így agressziójukat, vagy mindenki elfogadja és használja majd szorgosan ezt a vezetőtámogató rendszert. Egyelőre nincs alternatívája, az Xpengen kívül más autógyártó még nem foglalkozott a kérdéssel.

