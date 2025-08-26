Afrika után Ázsiába megy a plébános és barátja, az autó újra egy 40 éves Lada

Molnár Attila és Fáth Gergely hirtelen felindulásból beneveztek és 2020-ban végigmentek a Budapest-Bamako túrán, a 40 éves Lada jól viselte a nyugat-afrikai Sierra Leone fővárosába, Freetwown-ba való utazást. A piros Zsiguli Somogyhárshágyról származott, Gergely nagyapjáé volt. Az autót Afrikában maradt számos adománnyal együtt, amelyekkel rászorulókat segítettek. Ezzel azonban nem ért véget az Elcsatangolt Bodri kutya nevű csapat története, mert újabb őrült kalandra készülnek, a Selyemút egy részét akarják bejárni.

Két évig tartott a 40 éves Lada felkészítése, a tervek szerint 4 hét alatt 10 000 km-t tesznek meg a Selyemúton

Fotó: Fáth Gergely

Bevált recept: 40 éves Lada lesz újra az autó

A tervek szerint szeptember 14-én vágnak neki a nagy kalandnak a mintegy 10 000 km-es távot három-négy hét alatt akarják megtenni. Még az előkészületeknél tartanak, a szintén Somogyhárshágyról származó Ladát már felkészítették az útra, a résztvevőknek azonban még vízumokat és oltásokat kell beszerezniük.

