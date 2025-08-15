1080 lóerős a Lamborghini Fenomeno, egyben a legfürgébb is: 0-100 km/óra 2,4 s

Nem lehet azzal vádolni a Lamborghini márkát, hogy szerény lenne autóinak megjelenése, a most bemutatott Fenomeno azonban a legjobb bizonyíték arra, hogy azoknál igenis visszafogják magukat a formatervezők.

Még vadabb külsőt és még több lóerőt kapott a V12-es szívómotorral szerelt Lamborghini

Fotó: Lamborghini

Alig maradt olyan porcikája a karosszériának, ahol még „lemeznek” nevezhető felületet látunk, mindenfelé szellőzőnyílások utalják a külsőt. Nagyobb teret kaptak alul a látható karbonból készült részek, amelyek szintén légcsatornákat rejtenek, Y alakú lámpák dominálnak a hátsó részen, ahol a rendszám felett vezetik ki a négy kipufogócsövet. Az utastérben az anyagválasztáson kívül nincs változás, itt lehet észrevenni, hogy a lemezek alatt valójában a Lamborghini Revuelto rejtőzik.

A műszerfal árulja el, hogy a Revuelto alapján készül a Fenomeno

Továbbfejlesztették a Lamborghini hibrid hajtást

Különleges megjelenéshez különleges hajtás dukál, ezért továbbfejlesztették az öntöltő hibrid hajtást. A 6,5 literes szívó V12-es teljesítményét 825 lóerőről 845 lóerőre növelték, emellett új az akkumulátor is, 3,8 helyett már 7 kWh kapacitású és nagyobb a teljesítményleadása is. Utóbbinak és a benzinmotor nagyobb teljesítményének köszönhetően a rendszerteljesítmény 1015 lóerőről 1080 lóerőre emelkedett a Lamborghini Fenomeno esetén; arról egyelőre nincs hír, megkapja-e az újításokat a Revuelto. A nagyobb erővel egy tizedet javul a 0-100 km/óra gyorsulás, ami mindössze 2,4 másodpercet vesz igénybe, a csúcssebesség változatlanul 350 km/óra.

Hátulról nézve a karbon és az Y alakú lámpák a meghatározóak

Mindössze 29 darab Lamborghini Fenomeno készül, amelyeket meghívott ügyfeleknek ajánlanak fel. Szín- és kárpitválasztás tekintetében van némi szabadsága a vásárlónak, de ha extrém kívánsága van, akkor növekedhet a 3 millió eurós ár.

