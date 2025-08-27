Hírlevél

A Works Bespoke műhely készíti a 10 példányra limitált Churchill szériát. Az eredeti 1954-es autó megjelenése volt a minta a Land Rover Defender-átépítéshez.
Egy évvel megkésve bár, de a Land Rover egy 10 darabos limitált szériával emlékezik meg Sir Winston Churchill Series I-es terepjárójáról. Az alvázas Defender utolsó szériája alapján készülő Works Bespoke átépítéshez a gyári szakemberek ellátogattak Svájcba, ahol az Emil Frey múzeumában látható az eredeti autó, ennek fényezését és kárpitját vették alapul a modern Bronze Green fényezés és a Bottle Green színű bőrkárpit elkészítéséhez. A műszerfalon még egy kék számlappal és piros csíkokkal ellátott óra is megtalálható, ezt a híres államférfi kedvenc pezsgőmárkája, a Pol Roger inspirálta.

Hűtőrács és 16 colos acélfelnik öregbítik az utolsó szériás alvázas Land Rover Defender megjelenését
Fotó: Land Rover

Sir Winston Churchill 1954. november 30-án kapta ajándékba a gyártól a 86 colos tengelytávolságú Series I-es modellt, az UKE 80 rendszámú járművet kis mértékben módosították. Arra készült a jármű, hogy az idős politikust Chartwelli birtokán abban szállítsák körbe, ennek érdekében kiszélesítették az anyósülést, amihez kartámasz is került, lábtér-fűtést és bőrrel bevont kapaszkodót is beépítettek. Churchill 1965. januárjában bekövetkezett halálig használta az autót, ami 1973-ig maradt családi kézben, 2013-ban került mostani tulajdonosához, a svájci Emil Frey Classics múzeumhoz.

Jelenleg Svájcban van Churchill terepjárója, az Emil Frey gyűjteményében
Fotó: Land Rover

Teljes körű átépítés után teszi bele a Land Rover a 405 lóerős V8-as a Defender-karosszériába

A Land Rover Defender Churchill Edition a 2012-2016 között gyártott utolsó alvázas széria alapján készül. Teljesen szétszerelik az autókat, mielőtt elvégzik a szükséges javításokat, majd 5,0 literes V8-as szívómotort (405 LE/515 Nm) és 8 fokozatú ZF automatikus váltót építenek be. A felfüggesztésben Eibach rugók, Bilstein lengéscsillapítók és módosított stabilizátorok gondoskodnak a kényelmes és stabil haladásról, az Alcon szállítja az elöl 335, hátul 300 mm átmérőjű tárcsákat és körben 4 dugattyús nyergeket használó fékrendszert. A vásárló szabadon választhat karosszériát, a rövid 90-es karosszéria zárt, platós vagy vászontetős változatban is elérhető.
 

A karosszéria- és a bőrkárpit színe megegyezik az eredetivel
Fotó: Land Rover

 

 

