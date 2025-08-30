Így múlik el a világ dicsősége, az utolsó legenda is legördült a gyártósorról

18 évvel ezelőtt, 2007-ben debütált a Nissan GT-R R35-ös nemzedéke, amelyről nem túlzás azt állítani, hogy sokak számára megtestesítette az igazi álomautót, majd alaposan felforgatta a sportkocsik piacát. Ugyan 480 lóerős teljesítménye nem volt kiemelkedő, összkerékhajtása, duplakuplungos váltója és kézi összeszerelésű, V6-os turbómotorja különlegessé tette - igazi legenda vált a jellegzetes formájú, japán sportkocsiból. Premierje évében rögtön megdöntötték vele a leggyorsabb sorozatgyártású autó rekordját a Nürburgringen, illetve elhódította a világ leggyorsabban driftelő járműve címet is, amikor egy reptéri futópályán 304 km/órával csúsztatták meg!

Igazi legenda a sportautók között a Nissan GT-R

Fotó: Nissan

Legenda, amely nyomot hagy

A Nissan lényegében folyamatosan modernizálta a típust (a legerősebb verziók 600 lóerőt produkáltak), eközben pedig az alapjaira épített versenyautókkal a GT3-as és a Japan Super GT bajnokságban is letette a modell a névjegyét. Így aztán nem meglepő, hogy a rendkívül hosszú, 18 éves gyártási periódus után ünnepélyes keretek között gördült le a gyártósorról az utolsó példány. Az “éjféli lila” színben pompázó GT-R egy japán ügyfélnek csal majd mosolyt az arcára. Mivel a típus utódlásáról hosszú idő óta keringenek pletykák, a Nissan hivatalosan is megerősítette: bár a GT-R közvetlen utód nélkül szűnik meg, ikonikus sportautójukat fel fogják támasztani a jövőben, méghozzá teljesen új alapokon. A gyártó illetékesei türelmet kérnek a rajongóktól, ám egyáltalán nem csodálkoznánk rajta, ha plug-in hibridként, esetleg tisztán elektromos masinaként születne újjá a Nissan csúcsmodellje.