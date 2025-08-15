Lendületesebb megjelenésre vált a Honda prémiummárkája

Egyszer már használta az RSX nevet a Honda észak-amerikai prémiummárkája, 2001-2006 között az Integra kupét forgalmazták ilyen néven. Jelen állás szerint 2026 második felében támad fel az Acura RSX, de ekkor már szabadidő-kupé lesz lendületes vonalvezetésű ötajtós karosszériával. A rend kedvéért a Monterey Car Week rendezvénysorozaton debütáló prototípust Propulsion Yellow gyöngyház fényezéssel és kontrasztos fekete tetővel látták el.

Hegyes orral, lágyan ívelő vonalakkal újít a Honda prémiummárkája az új szabadidő-kupénál

Fotó: Acura

Két hajtómotoros összkerékhajtással nyújt prémium élményt ez a Honda

A japán márka számára nem csak az eddiginél sportosabb megjelenés lesz majd újdonság, de itt kerül sorozatgyártásba a saját fejlesztésű villanyautó-alap. A kétirányú fedélzeti töltővel lehetőség lesz akár okosotthont is működtetni az akkumulátorról, de ennél fontosabb újítás, hogy ez lesz a Honda első szoftver-definiált járműve. A saját fejlesztésű Asimo operációs rendszer az eddiginél nagyobb vezetési élményt ígér azzal, hogy az autó megtanulja a sofőr szokásait és azokhoz alkalmazkodik.

Fotó: MullenLowe / Acura

A technikáról annyit árultak el, hogy az Acura RSX két hajtómotoros összkerékhajtást kap, elöl kettős keresztlengőkaros felfüggesztést használ és szériában kapja a Brembo fékrendszert – csak hogy bátran élvezze majd az alacsony tömegközéppontból adódó előnyöket a sofőr. A sorozatgyártást Ohio-ban kezdik, ahol ugyanazon a soron rakják össze a villanyautót, ahol ma a benzinmotoros és hibrid hajtással választható Acura Integra (a Civic testvéremodellje) készül. Nem tudjuk, hogy valamilyen módon átkerül-e a Honda kínálatba az Acura RSX szabadidő-kupé, az új Prelude mellett lenne hely egy hasonló sportmodellnek az európai piacon is.

