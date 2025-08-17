A sok hibrid SUV után itt egy vérbeli sportkocsi a Lexustól

A Monterey Car Week rendezvénysorozaton debütált a Lexus legújabb tanulmánya, az egyszerűen csak Sport Concept nevű autó egy lendületes megjelenésű kupé. Ennél többet nem is árul el a modellről a sajtóközlemény, szóval csak tippelni lehet arról, mire is készül a Toyota konszern prémiummárkája az autóval.

Bemutatták, de ezen felül semmit nem árult el a Lexus az új sportkocsijáról

Fotó: Lexus

Ránézésre a 2021-ben prezentált Electrified Sport Concept folytatásáról van szó, az eltelt négy év alatt rendes lámpákat és véglegesnek tűnő részleteket kapott a karosszéria. Anno egy 2 másodperces 100-as sprinttel bíró villanymotoros hajtást vizionáltak a tanulmánynak, kérdés, kitartanak-e az akkumulátoros-elektromos hajtás mellett, vagy mégis inkább a V8-as szívómotort tartják életben? Utóbbi reneszánszát éli a piacról hamarosan búcsúzó LC-sorozatban.

Fotó: Lexus

Jövőre minden kiderül a Lexus új sportkocsijáról

Jelenleg tehát annyit tudunk, a rengeteg szabadidő-autó mellett nem felejtett el sportkocsit gyártani a Lexus. A japán márka életében jövőre kerül sor a kupé és roadster változatban egyaránt elérhető sportmodell generációváltására, legkésőbb akkor ismerjük meg a Sport Concept technikájának részleteit.