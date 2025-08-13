Csak a leggazdagabbak ülhetnek bele: 25 darab készül a a Kaliforniát idéző luxusautóból

Hamarosan kezdőik a Monterey Car Week nevű rendezvénysorozat, ahol a legtehetősebb autórajongók teszik tiszteletüket, ennek megfelelően a gyárak is mindent megtesznek a maguk részéről, hogy a lehető legtöbb pénzt keressék a pár nap alatt. A Mercedes-Maybach itt árulja a 25 példányra korlátozott S 680 Edition Emerald Isle szériát, amellyel a rendezvénynek helyt adó kaliforniai partvidéket idézik meg.

Emerald Isle névre hallgat a Maybach Kaliforniát mintázó limitált szériája

Fotó: Mercedes-Benz

A környéken jellemző ciprusfák színét legjobban a Közép Írország Zöld metál szín adja vissza, ezért ilyenre fényezik a karosszéria felső részét, a homokos tengerpartra utalnak az alul lévő Holdfény Fehér metál színnel – a karosszériát kézzel fényezik Sinfelfingenben, a Manufaktur műhelyben. Nem spórolnak a krómdíszekkel, a 21 colos felnik – hivatalos elnevezésük Maybach Exclusive Champagne Flute Multi-Spoke Forged – is ilyen finist kapnak.

630 lóerős V12-esnek parancsol a sofőr, akinek a hátul utazó tulajdonos parancsol

Kívül a csillogás, bent az otthonosság jellemzi a Mercedes-Maybach limuzinját

Kifejezetten ehhez az autóhoz választották a gyári formatervezők a Manufaktur Excklusive Light Brown Nappa bőrt, amellyel szinte minden felületet, beleértve a derékpárnákat és a lehajtható asztalokat is – bevonnak az utastérben, kézzel készítik a díszvarrásokat. Fekete Nappa bőr a tetőkárpit, amelynek közepén gyémántmintás díszvarrást helyeznek el, a műszerfali díszek csíkokkal díszített zongoralakk-fekete betétek, de azért itt is megjelenik a króm csillogása. különösen vastag, süppedős padlószőnyeget készítettek, amelyek peremét barna Nappa bőrrel varrják. A középkonzol alján lévő tároló fedelén helyezik el a limitált szériát jelző „Edition Emerald Isle 1 of 25” jelvényt.

Saját illatot kreáltak az Emerald Isle limitált szériához, amely cédrus, ciprus és tengeri só aromákból áll

Hátul két fotelt találunk az Executive Rear Seat Package Plus jóvoltából. Ez az állítható, fűthető-szellőztethető és masszázsfunkcióval ellátott ülések mellett pezsgőhűtőt is tartalmaz, az italt nem mellékelik az autóhoz, de a passzoló – biztonságosan rögzíthető, ha épp nincs használatban – pezsgőspoharakat igen. A Mercedes-Maybach S 680 Edition Emerald Isle számára saját illatot kevert ki egy kaliforniai szakértő (szagértő?), amelyben ciprus és cédrusfák mellett a tengeri só illata a meghatározó. A Pebble Beach híres magányos ciprusfája látható az illatpatronon. Műszakilag nincs változás a különleges megjelenésű limuzinnal, a 6,0 literes V12-es biturbó teljesítménye 630 LE/900 Nm, ez 9 fokozatú automatikus váltón keresztül hajtja mind a négy kereket. Ha kell, a 2,5 tonnás luxuslimuzin 4,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órás tempóra, az utasok várhatóan inkább a légrugózás és a kényeztető belső által biztosított kényelmet élvezik majd.

