Csak a leggazdagabbak ülhetnek bele: 25 darab készül a a Kaliforniát idéző luxusautóból

Hamarosan kezdőik a Monterey Car Week nevű rendezvénysorozat, ahol a legtehetősebb autórajongók teszik tiszteletüket, ennek megfelelően a gyárak is mindent megtesznek a maguk részéről, hogy a lehető legtöbb pénzt keressék a pár nap alatt. A Mercedes-Maybach itt árulja a 25 példányra korlátozott S 680 Edition Emerald Isle szériát, amellyel a rendezvénynek helyt adó kaliforniai partvidéket idézik meg.
A környéken jellemző ciprusfák színét legjobban a Közép Írország Zöld metál szín adja vissza, ezért ilyenre fényezik a karosszéria felső részét, a homokos tengerpartra utalnak az alul lévő Holdfény Fehér metál színnel – a karosszériát kézzel fényezik Sinfelfingenben, a Manufaktur műhelyben. Nem spórolnak a krómdíszekkel, a 21 colos felnik – hivatalos elnevezésük Maybach Exclusive Champagne Flute Multi-Spoke Forged – is ilyen finist kapnak.
Kifejezetten ehhez az autóhoz választották a gyári formatervezők a Manufaktur Excklusive Light Brown Nappa bőrt, amellyel szinte minden felületet, beleértve a derékpárnákat és a lehajtható asztalokat is – bevonnak az utastérben, kézzel készítik a díszvarrásokat. Fekete Nappa bőr a tetőkárpit, amelynek közepén gyémántmintás díszvarrást helyeznek el, a műszerfali díszek csíkokkal díszített zongoralakk-fekete betétek, de azért itt is megjelenik a króm csillogása. különösen vastag, süppedős padlószőnyeget készítettek, amelyek peremét barna Nappa bőrrel varrják. A középkonzol alján lévő tároló fedelén helyezik el a limitált szériát jelző „Edition Emerald Isle 1 of 25” jelvényt.
Hátul két fotelt találunk az Executive Rear Seat Package Plus jóvoltából. Ez az állítható, fűthető-szellőztethető és masszázsfunkcióval ellátott ülések mellett pezsgőhűtőt is tartalmaz, az italt nem mellékelik az autóhoz, de a passzoló – biztonságosan rögzíthető, ha épp nincs használatban – pezsgőspoharakat igen. A Mercedes-Maybach S 680 Edition Emerald Isle számára saját illatot kevert ki egy kaliforniai szakértő (szagértő?), amelyben ciprus és cédrusfák mellett a tengeri só illata a meghatározó. A Pebble Beach híres magányos ciprusfája látható az illatpatronon. Műszakilag nincs változás a különleges megjelenésű limuzinnal, a 6,0 literes V12-es biturbó teljesítménye 630 LE/900 Nm, ez 9 fokozatú automatikus váltón keresztül hajtja mind a négy kereket. Ha kell, a 2,5 tonnás luxuslimuzin 4,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órás tempóra, az utasok várhatóan inkább a légrugózás és a kényeztető belső által biztosított kényelmet élvezik majd.