Még be sem mutatták, de már árverezik a McLaren jövőbeli versenyautóit

Egyedüli gyártóként a McLaren hódította el a Tripla Koronát, ami a motorsport világában az F-1 Monacói Nagydíj (először 1984), az Indianapolis 500-as (először 1976-ban) és a LeMans-i 24 órás (először 1995-ben) megnyerését jelenti. A cég ismételni szeretne, ezért bejelentették, hogy a 2027-es szezonban visszatérnek a hosszú távú versenyzés világába (FIA WEC világbajnokság). Ebből az alkalomból a McLaren egyedülálló árverést szervez az RM Sotheby’s aukciós házzal közösen, az idei utolsó F-1 nagydíjjal egy időben, december 5-én Adu Dzabiban a még nem is létező versenyautóit árverezi el.

Még be se mutatták azokat a McLaren versenyautókat, amelyeket december elején árvereznek el. A Tripla Korona megismétlése a cél

Fotó: McLaren

Az árverés nyertesének várnia kell a McLaren versenyautókra

A 2026-os Formula-1 versenyautó mellett 2026-os Arrow-McLaren Indycar-versenyautót, és a 2027-ben debütáló McLaren United AS FIA WEC versenyautót kapja meg az ügyfél, akinek ha szerencséje van, a versenyen győztes autók kerülnek a tulajdonába – ha nem, akkor a gyár dönti el, hogy melyik autókat adja át. A gyár egyébként leghamarabb 2028-ban adja ki a kezéből a járműveket, addig 2025-ös versenyautókat ad kölcsön, amelyeket aztán három év múlva elcserélnek a végleges példányokra. Még megbecsülni is nehéz, mennyi lehet a három nem is létező, és nem tudni, mennyire sikeres versenyautó ára, de mindenképpen euróban is dollárban is több milliós összegről lehet szó.

