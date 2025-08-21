Meglepő fordulat: ez a véleménye az embereknek a villanyautókról

A Warranty Solutions Group használtautó garancia szolgáltató egy igencsak érdekes elemést tett közzé, amely 800 elektromos járművel kapcsolatos garanciaigény alapján áttekintette sok típus megbízhatóságát. Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság vált Európa legnagyobb elektromos autó piacává, renegeteg információ gyűlt össze. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása az, az elektromos autók a megbízhatósági statisztikák alapján nem rosszabbak a hagyományos autóknál, ugyanakkor a javításuk jóval drágább - körülbelül 20%-os többlettel érdemes számolni. A speciális alkatrészek és a képzett szervizszemélyzet sem pénztárcabarát, ezért sokan kötnek használt elektromos autóra garanciát. A leggyakoribb probléma a töltőcsatlakozó meghibásodása, de például a kisfeszültségű akkumulátor is meglepően sokszor okoz gondot a tulajdonosoknak.

A megbízhatóság terén semmivel sem rosszabbak az elektromos autók, ám ha valami elromlik, az drága mulatság lehet Fotó: Nissan

Megbízhatóság tekintetében melyik típus a nyerő?

A Nissan Leaf az egyik állócsillaga az európai zöldautó kínálatnak, a hatalmas mennyiségben gyártott kompakt ötajtós modell megbízhatóságát pedig aligha érheti kritika, ugyanis a felmérés első helyén végzett. A képzeletbeli dobogó második fokára a brit gyökerű, de kínai tulajdonú MG állt fel a szintén elérhető kategóriájú elektromos autók közé sorolható ZS EV-vel, a harmadik helyet pedig a szegmens egyik nagyágyúja, az Audi e-tron kaparintotta meg. Mint minden kutatás, ez is hozott kellemetlen meglepetéseket, például a Kia e-Niro, a Volkswagen e-Golf és a Tesla Model S zárta a listát. Amíg például a Nissan Leafek esetében a használók 3,06 százaléka nyújtott be valamilyen garanciaigényt, a Tesla típusánál ez a szám 50 százalék volt.