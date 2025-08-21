Eltűntek a megfizethető autók az európai piacról, 12 év alatt 82,7%-os drágulás volt a belépőmodelleknél

Nem csak Magyarországon igaz, hogy eltűntek a megfizethető autók a piacról, az ADAC elemzése szerint leginkább a belépőmodelleknél volt jellemző a drágulás, amellyel párhuzamosan a kínálat is beszűkült. A német piaci elemzés annyiból ad tiszta képet a helyzetről, hogy annál a valutaárfolyamok hatása nélkül látszik a drágulás. A gyártók mindig megtalálták az okát annak, hogy miért kell árat emelniük, a koronavírus-járvány után az ukrán háború miatti ellátási nehézségekkel indokolták a drágulást, de most, hogy ezek a tényezők már nem játszanak szerepet, csak nem csökkennek az árak. Ehhez képest Kínában csak az elmúlt 3 évben mintegy harmadával csökkent az újautók ára, és olyan öldöklő az árverseny a piacon, hogy központi beavatkozást fontolgat az egyébként a legtöbb autógyártóban tulajdonosi szerepben is jelen lévő kormányzat. Európában az történt, hogy az ellátási zavarok miatt a nagyobb nyereségrátával rendelkező autókra koncentrálták erőforrásaikat a gyártók, úgy tartják piacon a megfizethető autókat, hogy azoknál is megemelték a nyereségrátát.

A német piacon elemezte a megfizethető autók árát az ADAC, és jelentős drágulást tapasztalt az elmúlt 12 évben

Fotó: Opel

Többek között a következő megfizethető autók tűntek el a piacról

Ford Ka+

Ford Fiesta

Opel Adam

Opel Agila

Citroën C1

Peugeot 108

Smart Fortwo

Škoda Citigo

Seat Mii

Renault Twingo

Volkswagen Up!

Mitsubishi Space Star (már csak a raktárkészletet árulják ki)

A villanyautók árának csökkenése is csak lassítja a belépőmodellek drágulását

Fotó: ADAC

A gyártók szerint az Euro 6-os károsanyag-kibocsátási normára átállás jelentősen megdrágította a belépőmodelleket. Azoknál a modelleknél, amelyek – eddig – túlélték a változást, jelentős drágulás figyelhető meg. Németországban például a Hyundai i10-es 2022 szeptemberében 11 410 euróba került, 2025-ben már 16 990 euró a belépő. Az Opel Corsa esetén amíg 2020-ban 14 052 euró volt az alapár, addig most legalább 22 890 eurót kell fizetni a típusért. Az árnövekedés egyébként nem lineáris, 2019-körül kezdtek hirtelen növekedni az árak, és nem látszik törés a drágulásban.

Fotó: ADAC

Amíg a belső égésű motorral szerelt megfizethető autók átlagára 2025-ben 25 357 euró, addig a villanyautóknál ez még mindig 31 679 euró úgy, hogy a 2024-es átlaghoz (32 728 euró) képest még olcsóbbak is lettek ezek. A villanyautók megjelenése nem járul hozzá érdemben az árak letöréséhez, a piacon lévő 24 modell közül csak 5 fér be a 25 000 eurós lélektani határ alá (Dacia Spring 16 900 euró, Leapmotor T03 18 900 euró, Citroën ë-C3 23 300 euró, Hyundai Inster 23 900 euró, Fiat Grande Panda 24 990 euró), igaz, jövőre újabb modelleket ígérnek a piac e szegmensében.