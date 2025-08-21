Hírlevél

ADAC

Eltűntek a megfizethető autók az európai piacról, 12 év alatt 82,7%-os drágulás volt a belépőmodelleknél

42 perce
Olvasási idő: 7 perc
Az ADAC elemzése szerint 2013 óta 82,7%-kal (!) drágultak meg a kisautók, miközben az elérhető típusok száma beszűkült. A koronavírus-járvány idején ugrott meg a megfizethető autók áremelkedése.
ADACkisautóbelépőmodellautós olvasnivalóminiautóátlagár

Nem csak Magyarországon igaz, hogy eltűntek a megfizethető autók a piacról, az ADAC elemzése szerint leginkább a belépőmodelleknél volt jellemző a drágulás, amellyel párhuzamosan a kínálat is beszűkült. A német piaci elemzés annyiból ad tiszta képet a helyzetről, hogy annál a valutaárfolyamok hatása nélkül látszik a drágulás. A gyártók mindig megtalálták az okát annak, hogy miért kell árat emelniük, a koronavírus-járvány után az ukrán háború miatti ellátási nehézségekkel indokolták a drágulást, de most, hogy ezek a tényezők már nem játszanak szerepet, csak nem csökkennek az árak. Ehhez képest Kínában csak az elmúlt 3 évben mintegy harmadával csökkent az újautók ára, és olyan öldöklő az árverseny a piacon, hogy központi beavatkozást fontolgat az egyébként a legtöbb autógyártóban tulajdonosi szerepben is jelen lévő kormányzat. Európában az történt, hogy az ellátási zavarok miatt a nagyobb nyereségrátával rendelkező autókra koncentrálták erőforrásaikat a gyártók, úgy tartják piacon a megfizethető autókat, hogy azoknál is megemelték a nyereségrátát.

A német piacon elemezte a megfizethető autók árát az ADAC, és jelentős drágulást tapasztalt az elmúlt 12 évben
A német piacon elemezte a megfizethető autók árát az ADAC, és jelentős drágulást tapasztalt az elmúlt 12 évben
Fotó: Opel

Többek között a következő megfizethető autók tűntek el a piacról

  • Ford Ka+
  • Ford Fiesta
  • Opel Adam
  • Opel Agila
  • Citroën C1
  • Peugeot 108
  • Smart Fortwo
  • Škoda Citigo
  • Seat Mii
  • Renault Twingo
  • Volkswagen Up!
  • Mitsubishi Space Star (már csak a raktárkészletet árulják ki)
A villanyautók árának csökkenése is csak lassítja a belépőmodellek drágulását 
Fotó: ADAC

A gyártók szerint az Euro 6-os károsanyag-kibocsátási normára átállás jelentősen megdrágította a belépőmodelleket. Azoknál a modelleknél, amelyek – eddig – túlélték a változást, jelentős drágulás figyelhető meg. Németországban például a Hyundai i10-es 2022 szeptemberében 11 410 euróba került, 2025-ben már 16 990 euró a belépő. Az Opel Corsa esetén amíg 2020-ban 14 052 euró volt az alapár, addig most legalább 22 890 eurót kell fizetni a típusért. Az árnövekedés egyébként nem lineáris, 2019-körül kezdtek hirtelen növekedni az árak, és nem látszik törés a drágulásban.

Fotó: ADAC

Amíg a belső égésű motorral szerelt megfizethető autók átlagára 2025-ben 25 357 euró, addig a villanyautóknál ez még mindig 31 679 euró úgy, hogy a 2024-es átlaghoz (32 728 euró) képest még olcsóbbak is lettek ezek. A villanyautók megjelenése nem járul hozzá érdemben az árak letöréséhez, a piacon lévő 24 modell közül csak 5 fér be a 25 000 eurós lélektani határ alá (Dacia Spring 16 900 euró, Leapmotor T03 18 900 euró, Citroën ë-C3 23 300 euró, Hyundai Inster 23 900 euró, Fiat Grande Panda 24 990 euró), igaz, jövőre újabb modelleket ígérnek a piac e szegmensében.

Fotó: ADAC
Mini 3 ajtós17 25427 200
Opel Corsa14 05222 890
Peugeot 20815 09923 580
Volkswagen Polo15 13919 835
Indulóárak alakulása benzinmotoros autónál 2020-2025 között, német árak euróban

 

Fiat 500e23 56026 990
Mini 3 ajtós electric31 68127 200
Opel Corsa-e29 14629 990
Peugeot e-20829 68236 425
Indulóárak alakulása villanyautóknál 2020-2025 között, német árak euróban

 

Érdekes látni, hogy amíg a benzinmotoros típusoknál csak felfelé változtak az árak, a villanyautónál van, ahol változatlan, sőt, olyan is, hogy érdemben csökkent az indulóár. A lényegen azonban ez nem változtat: a megfizethető autóknál 12 év alatt az átlagár 14 138 euróról 25 836 euróra emelkedett, ami 82,7%-os drágulás (!), ezzel párhuzamosan 89-ről 71-re csökkent a piac e szegmensében versenyző modellek száma. A jövőben várható az átlagot most is felfelé húzó villanyautók térhódítása, az Euro 7-es norma 2026-os bevezetésével még tovább csökken majd a benzinmotoros modellek száma az európai piacon. Az autósok érdekeit szem előtt tartó ADAC szerint ideje lépnie a gyártóknak, hogy az új autók újra széles rétegek számára legyenek megfizethetőek.

 

 

