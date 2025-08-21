Eltűntek a megfizethető autók az európai piacról, 12 év alatt 82,7%-os drágulás volt a belépőmodelleknél

Nem csak Magyarországon igaz, hogy eltűntek a megfizethető autók a piacról, az ADAC elemzése szerint leginkább a belépőmodelleknél volt jellemző a drágulás, amellyel párhuzamosan a kínálat is beszűkült. A német piaci elemzés annyiból ad tiszta képet a helyzetről, hogy annál a valutaárfolyamok hatása nélkül látszik a drágulás. A gyártók mindig megtalálták az okát annak, hogy miért kell árat emelniük, a koronavírus-járvány után az ukrán háború miatti ellátási nehézségekkel indokolták a drágulást, de most, hogy ezek a tényezők már nem játszanak szerepet, csak nem csökkennek az árak. Ehhez képest Kínában csak az elmúlt 3 évben mintegy harmadával csökkent az újautók ára, és olyan öldöklő az árverseny a piacon, hogy központi beavatkozást fontolgat az egyébként a legtöbb autógyártóban tulajdonosi szerepben is jelen lévő kormányzat. Európában az történt, hogy az ellátási zavarok miatt a nagyobb nyereségrátával rendelkező autókra koncentrálták erőforrásaikat a gyártók, úgy tartják piacon a megfizethető autókat, hogy azoknál is megemelték a nyereségrátát.
A gyártók szerint az Euro 6-os károsanyag-kibocsátási normára átállás jelentősen megdrágította a belépőmodelleket. Azoknál a modelleknél, amelyek – eddig – túlélték a változást, jelentős drágulás figyelhető meg. Németországban például a Hyundai i10-es 2022 szeptemberében 11 410 euróba került, 2025-ben már 16 990 euró a belépő. Az Opel Corsa esetén amíg 2020-ban 14 052 euró volt az alapár, addig most legalább 22 890 eurót kell fizetni a típusért. Az árnövekedés egyébként nem lineáris, 2019-körül kezdtek hirtelen növekedni az árak, és nem látszik törés a drágulásban.
Amíg a belső égésű motorral szerelt megfizethető autók átlagára 2025-ben 25 357 euró, addig a villanyautóknál ez még mindig 31 679 euró úgy, hogy a 2024-es átlaghoz (32 728 euró) képest még olcsóbbak is lettek ezek. A villanyautók megjelenése nem járul hozzá érdemben az árak letöréséhez, a piacon lévő 24 modell közül csak 5 fér be a 25 000 eurós lélektani határ alá (Dacia Spring 16 900 euró, Leapmotor T03 18 900 euró, Citroën ë-C3 23 300 euró, Hyundai Inster 23 900 euró, Fiat Grande Panda 24 990 euró), igaz, jövőre újabb modelleket ígérnek a piac e szegmensében.
|Mini 3 ajtós
|17 254
|27 200
|Opel Corsa
|14 052
|22 890
|Peugeot 208
|15 099
|23 580
|Volkswagen Polo
|15 139
|19 835
|Fiat 500e
|23 560
|26 990
|Mini 3 ajtós electric
|31 681
|27 200
|Opel Corsa-e
|29 146
|29 990
|Peugeot e-208
|29 682
|36 425
Érdekes látni, hogy amíg a benzinmotoros típusoknál csak felfelé változtak az árak, a villanyautónál van, ahol változatlan, sőt, olyan is, hogy érdemben csökkent az indulóár. A lényegen azonban ez nem változtat: a megfizethető autóknál 12 év alatt az átlagár 14 138 euróról 25 836 euróra emelkedett, ami 82,7%-os drágulás (!), ezzel párhuzamosan 89-ről 71-re csökkent a piac e szegmensében versenyző modellek száma. A jövőben várható az átlagot most is felfelé húzó villanyautók térhódítása, az Euro 7-es norma 2026-os bevezetésével még tovább csökken majd a benzinmotoros modellek száma az európai piacon. Az autósok érdekeit szem előtt tartó ADAC szerint ideje lépnie a gyártóknak, hogy az új autók újra széles rétegek számára legyenek megfizethetőek.