449 lóerős dízelállat: így született újjá a nyolcvanas évek Mercije

Nem aprózta el a belépőt a tuningpiacra a holland Wahnsinn Wagens nevű műhely, első alkotásuk első életében egy 1986-ban gyártott Mercedes-Benz 190 alapján készült. A kiindulási alap egy, a nagy átmérőjű AMG-felniktől eltekintve szériaállapotú példány volt, ami aztán megkapta a látványos EVO-II karosszériakészletet. Ezt követően Baltic Schwartz feketére fényezték a karosszériát, majd tükörpolírozták azt.

190 Evo II-esnek tűnik a Wahnsinn One, ami sokkal brutálisabb az egykori Mercedes-Benz sportmodellnél

Fotó: Wahnsinn

De nem ez volt a legjelentősebb változás, hiszen a gyári dízelmotor helyére egy OM606-os 3,0 literes, soros hathengeres turbódízelt szereltek. Ezt nem hagyták szériaállapotában, eredetileg 136-177 lóerő közötti teljesítménnyel készült a blokk, a nagyobb Borgwarner Airwerks S200SX-E SuperCore turbónak, a Dieselmeken Mechanical Superpump adagolónak és az Ultraflow gázolajpumpának köszönhetően 449 lóerő a teljesítménye! A legszebb az egészben, hogy a saját tömeg mindössze 1403 kg, tehát könnyen elbánik a karosszériával a bivalyerős dízel.

Fotó: Wahnsinn

Természetesen ilyen döbbenetes mértékű teljesítményhez nem volt elég a gyári fék – Brembo tárcsákat használnak 4 dugattyús AMG-nyergekkel. Váltónak a Mercedes-Benz 716.6 jelzésű hatfokozatú, kézi kapcsolású egységét választották 260 mm átmérőjű kuplunggal, a 3.23-as végáttétellel rendelkező differenciálművet és a féltengelyeket is megerősítették. A KW rugóstagokat 40 mm-es ültetést biztosító H&R rugókkal kombinálják, előre 28 mm átmérőjű stabilizátort szereltek, a felfüggesztésben motorsport-szilenteket használnak. A 17 colos Maxilite EVO 2 felnikre 245/40 ZR17-es Michelin Pilot Sport abroncsokat szereltek.

Az átépítés előtt is szemrevaló volt az autó, amiből az autobahn belső sávjának lovagja lett

Fotó: Wahnsinn

Bent csak a lehető legszükségesebb mértékben nyúltak a Mercedes-Benz 190-eshez

Korabeli Blaupunkt Bremen rádiót építettek be a középkonzolba, e fölött találunk három kiegészítő analóg műszert, egyébként a karbonfólia utal csak a modernségre – no meg a hatfokozatú, kézi kapcsolású váltó gombja. A kocsiban benn lévő bőrüléseket csak megtisztították, ahogy a többi kárpit is csak némi törődést igényelt.

Ott olvasható a jobb oldalon a Wahnsinn, azaz őrület felirat. Jól jellemzi ezt az autót

Fotó: Wahnsinn

A Wahnsinn műhely egyébként már dolgozik a következő projektjein, de azokról csak akkor lesz információ, ha sikerült gazdát találni a Wahnsinn One-nak. A Maasdijk Automotive nevű, nagy értékű használt autókra specializálódott kereskedés kínálatában találni az átépítés óta 2509 km-t futott sportlimuzint, 119 740 eurós (47,4 millió Ft) irányáron. Ez azért sokkal emészthetőbb, mint a HWA Evo 516 milliós vételára...

