Huszonöt világrekordot döntött meg egy hét alatt ez a brutális kocsi – galéria

Tavaly még a CLA álcázott prototípusával állította be a Mercedes-Benz a villanyautóval 24 óra megtett távolság világrekordját, ami akkor 3716,1 km-t jelentett. Azóta aztán a kínaiak licitálnak egymásra e téren, az Xpeng múlt héten kürtölte világgá, hogy 17 km-rel túlszárnyalta a Xiaomi YU7-es múlt hónapban elért rekordját, és 3961 km-re emelte a lécet. Most itt a németek csattanós válasza, a Mercedes-AMG GT XX tanulmány prototípusával 24 óra alatt 5479 km-t tettek meg. És ez csak egy világrekord, az egy hetes száguldás során összesen 25 (!) világrekordot döntöttek meg (ami nem veszélyezteti a horvát Rimac rekordját, akik anno 24 óra alatt 24 világelsőséget autóztak össze).

Éjjel-nappal 300 km/órával száguldottak a Mercedes-AMG GT XX prototípusok, a töltés átlagteljesítménye 850 kW volt

Fotó: Mercedes-Benz AG

Ráadásul a Mercedes-AMG nem is erre a rekordra hajtott, hanem 8 nap alatt akarta körbeautózni a Földet (Jules Verne 80 nap alatt a Föld körül regénye volt az ötletadó), azaz megtenni az Egyenlítő hosszának megfelelő 40 075 km-t. Nem jött be a becslés, hiszen már 7 nap 13 óra 24 perc 7 másodperc alatt megfutotta az egyik prototípus ezt a távolságot – a második autó 25 km-rel, azaz két körrel lemaradva követte. A döbbenetes rekord értékét tovább növeli, hogy a helyszín a Dél-Olaszországi Nardó oválpálya volt, ahol napközben 35°C-ra ment fel a levegő hőmérséklete, az árnyékot nélkülöző betoncsík hőmérséklete sokkal magasabb volt a tűző napon.

Nappal 35°C-ig szaladt fel a hőmérséklet, de a közvetlen cella hűtésű akkumulátornak nem okozott gondot a 300 km/óra tartása

Fotó: Mercedes-Benz AG

A 12,68 km-es oválpályán 3177 kört tettek meg a Mercedes-AMG GT XX prototípusok, a napi átlag több mint 5300 km lett

Nehéz lesz megközelíteni, netán megdönteni a mostani rekordot, mert annál 300 km/órás sebességgel (!) hajtott a két prototípus, amíg csak az akkumulátor bírta. A mérnökök előzetes szimulációk alkalmával határozták meg ezt a tempót, ami ideális volt sebesség és hatótávolság szempontjából. A töltésnél 850 kW átlagteljesítménnyel dolgoztak – a csúcsérték ennél magasabb volt –, ilyesmire ma létező töltőberendezések nem képesek, Nardóban az autóhoz hasonlóan prototípus-töltők dolgoztak. Azok gyártója, az Alpitronic saját technikai személyzettel felügyelte azok működését. Az abroncsokat biztosító Michelin is saját szakembereket küldött a rekorddöntésre.