Huszonöt világrekordot döntött meg egy hét alatt ez a brutális kocsi – galéria

Tavaly még a CLA álcázott prototípusával állította be a Mercedes-Benz a villanyautóval 24 óra megtett távolság világrekordját, ami akkor 3716,1 km-t jelentett. Azóta aztán a kínaiak licitálnak egymásra e téren, az Xpeng múlt héten kürtölte világgá, hogy 17 km-rel túlszárnyalta a Xiaomi YU7-es múlt hónapban elért rekordját, és 3961 km-re emelte a lécet. Most itt a németek csattanós válasza, a Mercedes-AMG GT XX tanulmány prototípusával 24 óra alatt 5479 km-t tettek meg. És ez csak egy világrekord, az egy hetes száguldás során összesen 25 (!) világrekordot döntöttek meg (ami nem veszélyezteti a horvát Rimac rekordját, akik anno 24 óra alatt 24 világelsőséget autóztak össze).
Ráadásul a Mercedes-AMG nem is erre a rekordra hajtott, hanem 8 nap alatt akarta körbeautózni a Földet (Jules Verne 80 nap alatt a Föld körül regénye volt az ötletadó), azaz megtenni az Egyenlítő hosszának megfelelő 40 075 km-t. Nem jött be a becslés, hiszen már 7 nap 13 óra 24 perc 7 másodperc alatt megfutotta az egyik prototípus ezt a távolságot – a második autó 25 km-rel, azaz két körrel lemaradva követte. A döbbenetes rekord értékét tovább növeli, hogy a helyszín a Dél-Olaszországi Nardó oválpálya volt, ahol napközben 35°C-ra ment fel a levegő hőmérséklete, az árnyékot nélkülöző betoncsík hőmérséklete sokkal magasabb volt a tűző napon.
Nehéz lesz megközelíteni, netán megdönteni a mostani rekordot, mert annál 300 km/órás sebességgel (!) hajtott a két prototípus, amíg csak az akkumulátor bírta. A mérnökök előzetes szimulációk alkalmával határozták meg ezt a tempót, ami ideális volt sebesség és hatótávolság szempontjából. A töltésnél 850 kW átlagteljesítménnyel dolgoztak – a csúcsérték ennél magasabb volt –, ilyesmire ma létező töltőberendezések nem képesek, Nardóban az autóhoz hasonlóan prototípus-töltők dolgoztak. Azok gyártója, az Alpitronic saját technikai személyzettel felügyelte azok működését. Az abroncsokat biztosító Michelin is saját szakembereket küldött a rekorddöntésre.
A Mercedes-AMG GT XX három hajtómotoros összkerékhajtással rendelkezik több mint 1360 lóerős rendszerteljesítménnyel – pontos szám majd a szériaváltozat hivatalos leleplezéskor lesz –, a hátsó tengelyen kétfokozatú váltón keresztül hajtanak a villanymotorok, az első tengelyen lévő csak szükség esetén lép működésbe. A németek saját fejlesztésű akkumulátorának különlegessége a több mint 3000 cella közvetlen hűtése, ami extrém teljesítményfelvételre és leadásra teszi képessé azokat – akár folyamatosan. Megfelelően nagy teljesítményű töltőoszloppal 5 perc alatt 400 km megtételére elegendő energiát tud felvenni az autó.
Mercedes-AMG GT XX prototípus világrekordok
Kilométer Idő Mérföld Idő
2000 8 ó 40 p 34,22 mp 2000 14 ó 3 p 10,25 mp
3961* 17 ó 14 p 42,06 mp 5000 1 n 11 ó 27 p 3,47 mp
5000 21 ó 54 p 47,48 mp 10 000 2 n 23 ó 15 p 45,04 mp
7300** 1 n 8 ó 7 p 58,11 mp 15 000 4 n 11 ó 52 p 28,70 mp
10 000 1 n 20 ó 10 p 00,45 mp 20 000 6 n 0 ó 23 p 07,85 mp
20 000 3 n 16 ó 41 p 52,75 mp 25 000 7 n 14 ó 9 p 52,47 mp
21 196*** 3 n 22 ó 3 p 22,22 mp
25 000 4 n 15 ó 44 p 51,02 mp
30 000 5 n 14 ó 26 p 53,71 mp
40 000 7 n 13 ó 2 p 59,47 mp
40 075 7 n 13 ó 24 p 7,10 mp
* a Route 66 hossza
** egy Formula 1 szezon átlagos versenytávolsága
*** a Kínai Nagy Fal hossza
Óra Kilométer
12 2749,924
24 5478,881
48 10 859,526
72 16 250,444
96 21 632,451
120 26 807,575
144 32 099,133
168 37 259,955
Ralf Aaron, Marc Besseng, Colin Caresani, Adam Christodoulou, Marvin Dienst, Cesar Gazeau, Marcel Marchewicz, Uwe Nittel, Doriane Pin, George Russell, Dominik Schraml, Dominik Schwager, Tom Schwister, Luca-Sandro Trefz, Norbert Siedler, Luca Stolz, Fabian Vettel