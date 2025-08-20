Meztelenül még gonoszabb a Mustang GTD

Nem csak minden idők legerősebb, -gyorsabb, -brutálisabb Ford Mustangja a GTD-változat, egyben a legdrágább is: az USA-ban 318 760 dollár az indulóár, amire rájön még 5500 dollár szállítási költség és 3700 dollár adó a magas fogyasztás miatt, tehát minimum 327 960 dollárt kell érte fizetni. A magyar Ford forgalmazó weboldalán egyébként 160 000 millió Ft-os induló áron szerepel a típus. Ezen felül lehet még költeni a most bejelentett Liquid Carbon csomagra, amelynek az ára 40 000 dollár – nagyjából 13,6 millió Ft. Ezért ráadásul nem csak extra felszereléseket kap az ember, de el is vesznek tőle: nem fényezik le a karosszériát, meztelenül hagyják a szénszál-erősítésű műanyag elemeket.

A király új ruhája: meztelenül hagyott karbon lemezekkel brutális a Mustang GTD

Fotó: Ford

Ez javarészt nem okoz problémát, hiszen eleve karbonból készítik a Ford Mustang GTD felépítményét, azonban amíg alapesetben a normál kupé acél ajtajait használják, a Liquid Carbon csomag számára karbonból készítenek ajtókat. Ez utóbbiak és a fényezés elhagyása összesen 5,9 kg-mal csökkenti a saját tömeget. A borsos felárat indokolja még, hogy amíg a fényezés alatt nem látszik, hogyan futnak a karbonszövet szálai, a fényezés nélküli modellnél a középvonalhoz igazodva tükör szimmetrikusan futnak a szövetszálak egyenesen, több karosszériaelemen keresztül is, tehát sokkal nagyobb gondot kell fordítani a gyártás során a pozicionálásra.

Fotó: Ford

A Performance csomag jóvoltából a meztelen Mustang gyorsabb az alap GTD-nél

A brutális megjelenés mellett a Ford Mustang GTD Liquid Carbon változat még egyedi belső kialakítást is kap. Az üléskárpit fekete bőr és Dinamica hasított műbőr keveréke, a támla középvonalán fényvisszaverő pontokból kialakított minta fut végig, a díszvarrást Hyper Lime színű cérnával készítik az ülésen, ajtókárpiton, középkonzolon, műszerfalon és kormánykeréken. Van érdemi változás is a technikában, hiszen benne van a Liquid Carbon csomagban a Performance csomag, ami nagyobb méretű első koptatót, DRS-rendszert (lebillenő hátsó szárny előzés segítésére) és fél-aktív verseny-felfüggesztést tartalmaz.

