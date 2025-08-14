Ezek a 2025-ös IAA Müncheni Autószalon legfontosabb újdonságai

Egy ideje már éves váltásban Párizs és München rendezi az európai nagy őszi autókiállítást, utóbbi város immár harmadik alkalommal ad otthont a Frankfurtból elüldözött IAA vásárnak. Persze egy hónappal a Müncheni Autószalon megnyitója előtt még korántsem végleges, hogy milyen újdonságokkal találkozhatnak majd a látogatók, de azért már egész sok világpremierről vannak már információk.

Az 585 lóerős Leapmotor C10-es tudást fokozza az Irmscher tuningcég, a Müncheni Autószalonon leplezik le az újdonságot

Fotó: Irmscher

Erős lesz a felhozatal kisautókból a 2025-ös Müncheni Autószalonon

A két legnépszerűbb európai autónak is itt lesz a bemutatója, a Renault Clio hatodik generációja és a Volkswagen T-Roc második generációja is marad a bevált recept mellett, de azért friss megjelenéssel és technikával is szolgálnak. A Volkswagen konszern már számos alkalommal tanulmányozta akkumulátoros-elektromos városi autóját, a Cupra/Škoda/VW márkák most már annak széria(vagy ahhoz nagyon közel álló)változatával állnak elő. Emellett még számos világremier lesz a VW-csoportnál, például a Škoda megmutatja Vision O kombi-tanulmányát, ami a népszerű Octaviának mutat akkumulátoros-elektromos alternatívát, az Audinál az új Q7-es bemutatója várható.

Az Octavia akkumulátoros-elektromos alternatívája kombi tanulmányként debütál

A Dacia itt mutatja meg a felfrissített Sandero/Jogger modelleket, a Hyundai tanulmányként hozza el az Ioniq 2-es modelljét, a Kia EV2-es testvére a hírek szerint 2026 utolsó negyedévében érkezik. Az Opelnél a GSE almárkát népszerűsítik egy új tanulmánnyal, az Irmscher tuningcég a Leapmotor C10-es átépítését mutatja meg. A Mininél JCW-tanulmányokat prezentálnak, a Honda lerántja a leplet és álcázást az Európára szabott N-One e: minijéről. A Jeep márkánál az új Compassról szól minden. Végre álcázás nélkül is megismerhetjük a Debrecenben gyártandó BMW iX3-as szabadidő-autót, a BYD várhatóan itt prezentálja a Szegeden év végétől gyártásba kerülő modelljét. A Mercedes-Benz az akkumulátoros-elektromos GLC-osztály mellett megmutatja a VLE-osztályos egyterűt. A KGM (leánykori nevén Ssangyong) az Actyon Hybridet hozza

