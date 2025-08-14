Hírlevél

IAA

Ezek a 2025-ös IAA Müncheni Autószalon legfontosabb újdonságai

1 órája
Európa legnépszerűbb autóinak új generációja is ott lesz a szeptemberi IAA-n. A Müncheni Autószalonon magyar vonatkozású újdonságok is lesznek.
IAABMW iX3skoda octaviaautós hírMüncheni Autószalon

Egy ideje már éves váltásban Párizs és München rendezi az európai nagy őszi autókiállítást, utóbbi város immár harmadik alkalommal ad otthont a Frankfurtból elüldözött IAA vásárnak. Persze egy hónappal a Müncheni Autószalon megnyitója előtt még korántsem végleges, hogy milyen újdonságokkal találkozhatnak majd a látogatók, de azért már egész sok világpremierről vannak már információk.

Az 585 lóerős Leapmotor C10-es tudást fokozza az Irmscher tuningcég, a Müncheni Autószalonon leplezik le az újdonságot
Az 585 lóerős Leapmotor C10-es tudást fokozza az Irmscher tuningcég, a Müncheni Autószalonon leplezik le az újdonságot
Fotó: Irmscher

Erős lesz a felhozatal kisautókból a 2025-ös Müncheni Autószalonon

A két legnépszerűbb európai autónak is itt lesz a bemutatója, a Renault Clio hatodik generációja és a Volkswagen T-Roc második generációja is marad a bevált recept mellett, de azért friss megjelenéssel és technikával is szolgálnak. A Volkswagen konszern már számos alkalommal tanulmányozta akkumulátoros-elektromos városi autóját, a Cupra/Škoda/VW márkák most már annak széria(vagy ahhoz nagyon közel álló)változatával állnak elő. Emellett még számos világremier lesz a VW-csoportnál, például a Škoda megmutatja Vision O kombi-tanulmányát, ami a népszerű Octaviának mutat akkumulátoros-elektromos alternatívát, az Audinál az új Q7-es bemutatója várható.

Az Octavia akkumulátoros-elektromos alternatívája kombi tanulmányként debütál

A Dacia itt mutatja meg a felfrissített Sandero/Jogger modelleket, a Hyundai tanulmányként hozza el az Ioniq 2-es modelljét, a Kia EV2-es testvére a hírek szerint 2026 utolsó negyedévében érkezik. Az Opelnél a GSE almárkát népszerűsítik egy új tanulmánnyal, az Irmscher tuningcég a Leapmotor C10-es átépítését mutatja meg. A Mininél JCW-tanulmányokat prezentálnak, a Honda lerántja a leplet és álcázást az Európára szabott N-One e: minijéről. A Jeep márkánál az új Compassról szól minden. Végre álcázás nélkül is megismerhetjük a Debrecenben gyártandó BMW iX3-as szabadidő-autót, a BYD várhatóan itt prezentálja a Szegeden év végétől gyártásba kerülő modelljét. A Mercedes-Benz az akkumulátoros-elektromos GLC-osztály mellett megmutatja a VLE-osztályos egyterűt. A KGM (leánykori nevén Ssangyong) az Actyon Hybridet hozza
 

 

