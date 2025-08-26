Nem lesz semmi a Sono startup által ígért napelemes autóból – kiárusítják a prototípusokat

A német Sono Motors nevű startup azzal a céllal jött létre, hogy napelemes autókat készít, majd menet közben létrehozott egy új üzletágat, amelynél villanymotoros haszonjárművekre épített napelemekkel növeli azok hatótávolságát. Az autógyártás nem jött össze, a jövőben ezért a teherautók világára koncentrálnak, ezzel párhuzamosan viszont felszámolják a napelemes autókkal kapcsolatos vagyontárgyaikat, amelyeket online aukción értékesítenek.

Még a törésteszthez használt napelemes autót is meg lehet vásárolni a Sono Motorstól

Fotó: Sono Motors

Álcázott napelemes autó prototípusra is lehet licitálni

Az osztrák Aurena weboldalán található meg a 267 tételes lista, amelyen olyan alkatrészektől kezdve, mint az ajtókárpit vagy a szélvő a fél- és teljesen kész napelemes autókig minden megtalálható, még teljesen álcázott (ennél nem a napelemeket tesztelték) prototípus is van köztük. A legérdekesebbek ezek közül a német rendszámmal rendelkező, tehát közúton is használható példányok lehetnek – már ha valaki bele mer vágni egy ilyen kalandba gyártói támogatás, azaz alkatrész-utánpótlás nélkül.

Fotó: Sono Motors

A napelemes autó kapcsán nincs veszve minden, hiszen akár autógyártásba is kezdhet az, aki minden tételt megvásárol. A járművek és azok alkatrészei mellett az azok előállításához szükséges szerszámok (öntő- és présformák, stb.) is ott vannak a listán. Persze ezt követően még meg kell szerezni a Sono Motorstól a kapcsolódó szellemi tőkét is, de mégse nulláról kell indítani a fejlesztést…

