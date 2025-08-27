Bukás vagy siker? Ezen múlhat a Volkswagen jövője

Hírlevél

Formai és technikai értelemben is bátor újításokat hoz a VW friss szabadidő-autója. Népautó még sosem volt ennyire fiatalos és vagány!
Hosszú ideig, lényegében évtizedeken át a konzervatív vásárlóközönségre hajtott a VW, most azonban szakítanak a hagyományokkal. A T-Roc szabadidő-autó második nemzedékével azt tűzte zászlajára a gyártó, hogy a VW-ből újra love brandet, vagyis mindenki által szerethető, népautókat is kínáló márkát csinálnak. De mit jelent ez a gyakorlatban? Először is, a kompakt szabadidő-autó kupés hátsóval, megvilágított márkaemblémával és széles kerékjárati ívekkel rendelkezik, a sportos csomagolás mellett pedig a színválasztás sem óvatos. Élénk fényezéseket is elérhetővé tettek, például az autó kommunikációs színe sárga. Ilyet mikor vállalt be volna korábban a VW? Más szempontból is látszik, hogy elődjével ellentétben az újdonság a fiatalabb korosztályt szólítja meg. Nem túlzás a T-Rocot okos autónak nevezni, ugyanis autópályán magától tud sávot váltani, sőt okostelefonunkkal távolról vezérelhetjük a parkolást. Képzeljük el, hogy egy szűk garázsba vagy parkolóhelyre úgy áll be az autó, hogy mellette állunk! Szintén fontos újdonság, hogy kiszálláskor a vezetőt és utasait az autó figyelmezteti arra, ha esetleg hátulról egy kerékpáros közeledne. 

Íme, a népautó új ruhája! Felmenőjéhez képest 12 centivel hosszabb az új T-Roc Fotó: Volkswagen
Népautó, amelyhez nincs kézi sebességváltó

A T-Roc lényegében egy rövid összefoglalója is lehetne a mai autóipari trendeknek: nem forgalmazzák majd manuális sebességváltóval, kizárólag automatikus verzióban (hétfokozatú DSG) kerül a vásárlókhoz, illetve ott van a hibrid hajtás. A piaci rajtnál az 1,5-ös lágy-hibrid benzinmotorral kínálják majd 116 vagy 150 lóerővel, de nem kell sokat várni az öntöltő hibridre sem - ez lesz a márka történetének első ilyen modellváltozata. A technikai újdonságnak kimondottan erős az üzenete. 

Bár az elmúlt években a VW-nél szinte minden az elektromos modellek népszerűsítéséről szólt, 

a piaci realitásokra, a villanyautók lassabb terjedésére reagálniuk kell. Ahogyan a Toyota valósággal tarol a piacon az öntöltő hibridekkel, most a VW-n a sor, hogy bizonyítsa, ők is megérkeztek ebbe a versenybe!

Sok helyen használ újrahasznosított anyagokat a VW Fotó: Volkswagen
