A Nissan férfiasan gondolja újra a jövőt

Nagyban megkönnyíti a Nissan kilábalását a jelenlegi nehéz helyzetéből, ha olyan autókat készít, amire vevők az emberek. Egyik slágermodellje az X-Trail szabadidő-autó, amelyet most frissítettek Japánban, és rögtön több új személyiséget is készítettek. A normál mellett elérhető a terepes körítésű Rock Creek, a Nissan Motorsport mérnökeinek segítségével készített vezetési élményt előnyben részesítő Nismo, a gyári tuningcég által készített sportos megjelenésű, de kényelmes Autech.
Ahogy az megszokott egy modellfrissítésnél, átalakították az első lökhárító megjelenését, felszereltségtől függő a hűtőrács mintázata, az alsó körítés. Látványosabb lesz a megjelenés azáltal, hogy már nem csak felül, de az alsó lámpában is világít a menetfény. Újak a 19-20 colos könnyűfém felnik.
Immár fekete a műszerfal felső részének borítása, az opciós Nappa-bőr színét visszafogottabb barnára cserélték, japán hagyományos inspirálták a díszvarrás mintáját. Megtartották a vezetéknélküli telefontöltőt, az összes USC-csatlakozót USB-C-re cserélték. Frissítették a fejegység hardverét, amely natív Google-alkalmazásokkal dolgozik, vezeték nélküli a telefoncsatlakoztatás, és fedélzeti wi-fi is van. A Nissan Connect szolgáltatással lehet távolról hozzáférni az X-Trail fedélzeti rendszereihez, az e-Power változatnál távolról vezérelhető a légkondicionáló.
Továbbfejlesztették a kamerarendszert, a körkamera már lehetőséget ad 3D-nézetre is, van „átlátszó motorháztető” funkció is, és lehetőség van benézni egy kereszteződésbe úgy is, hogy csak az autó orra látszik ki. Műszakilag nincs változás, ami Japánban azt jelenti, hogy 1,5-ös turbómotorral vagy e-Power hatótávnövelős elektromos hajtással választható a Nissan X-Trail, opciósan hátsó hajtómotoros e-Force összkerékhajtás is elérhető utóbbinál.
Az Autech modellnél a sportos külső megjelenést ötvözik a legtöbb extrával, a gyári tuningcég jellegzetes kék színét viseli a prototípus. A felfüggesztésben Autech Performance Damper lengéscsillapítókat használnak, a felnikre Michelin Primacy 4 abroncsokat szerelnek. Az e-Force összkerékhajtásnál módosították a nyomatékelosztás vezérlését a sportosabb haladás érdekében.
Még tovább mentek a Nismo változatnál, amelynél Kayaba Swing Valve lengéscsillapítókat használnak, az összkerékhajtásnál far-hangsúlyosra programozták a nyomatékelosztást, a 20 colos Enkei felnikre Michelin Pilot Sport EV abroncsokat szerelnek. Csak az e-Power hajtással választható a sportmodell, amelynél nem változott ugyan a teljesítmény, de sportosabb reakciókat programoztak a rendszernek. A karosszérián sötétkróm díszek, piros díszcsík és sok légterelő található, utóbbiak a légellenállás növelése nélkül termelnek több leszorító-erőt. Az utastérben felár ellenében Nismo Recaro kagylóülések is elérhetőek, egyébként fekete-piros a hangulat.
De nem csak sportos vezetőkre számítanak, hanem olyanokra is, akik netán a természetjárásban érdekeltek. A Rock Creek változatnál szabadidő-autós körítést adnak, a speciális üléskárpit vízálló, ami nagyban megkönnyíti a takarítást. Csak kétszínű karosszériával adják ezt a modellt, a fekete tető mellett a Canyon Beige barna szín csak itt választható. Az alapkivitelhez illetve a Rock Creek változathoz lehet kérni Japánban a Sotoasobi csomagot, amely karosszéria külsejére szerelt fényezetlen fekete műanyag elemeket tartalmaz, a kerékjárat-díszléceken és a lökhárítóvédő elemek mellett a motorháztetőt is elfedi egy panel.
De a családi autóból faragott sportmodell mellett más újdonság is van a Nissan háza táján. Az Infiniti prémiummárka például tavaly állt le a Q50-es szedán gyártásával, amelyet pár éven belül egy villanymotoros autóval akartak kiváltani. Úgy tűnik, ebből semmi nem lesz, mert helyette igazi sportmodellen dolgoznak a mérnökök. Lényegében a Nissan Z sportkocsi négyajtós változatát készítik el, hosszában építik be a V6-os biturbót, ami a hátsó vagy mind a négy kereket hajtja, és szakítva az eddigiekkel nem csak automatikus, hanem kézi kapcsolású váltóval is elérhető lesz az új szedán. Észak-Amerikai márkakereskedőknek már megmutatták a 2027-ben érkező új Infiniti szedánt, amelynek lesz fokozott tudású Red Sport kivitele is.