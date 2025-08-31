A Nissan férfiasan gondolja újra a jövőt

Nagyban megkönnyíti a Nissan kilábalását a jelenlegi nehéz helyzetéből, ha olyan autókat készít, amire vevők az emberek. Egyik slágermodellje az X-Trail szabadidő-autó, amelyet most frissítettek Japánban, és rögtön több új személyiséget is készítettek. A normál mellett elérhető a terepes körítésű Rock Creek, a Nissan Motorsport mérnökeinek segítségével készített vezetési élményt előnyben részesítő Nismo, a gyári tuningcég által készített sportos megjelenésű, de kényelmes Autech.

Nem csak frissült a megjelenés, bővült a Nissan X-Trail paletta

Fotó: Nissan

Ahogy az megszokott egy modellfrissítésnél, átalakították az első lökhárító megjelenését, felszereltségtől függő a hűtőrács mintázata, az alsó körítés. Látványosabb lesz a megjelenés azáltal, hogy már nem csak felül, de az alsó lámpában is világít a menetfény. Újak a 19-20 colos könnyűfém felnik.

Nismo, Rock Creek, normál ás Autech változatban választható a frissítés után a Nissan X-Trail - egyelőre Japánban

Immár fekete a műszerfal felső részének borítása, az opciós Nappa-bőr színét visszafogottabb barnára cserélték, japán hagyományos inspirálták a díszvarrás mintáját. Megtartották a vezetéknélküli telefontöltőt, az összes USC-csatlakozót USB-C-re cserélték. Frissítették a fejegység hardverét, amely natív Google-alkalmazásokkal dolgozik, vezeték nélküli a telefoncsatlakoztatás, és fedélzeti wi-fi is van. A Nissan Connect szolgáltatással lehet távolról hozzáférni az X-Trail fedélzeti rendszereihez, az e-Power változatnál távolról vezérelhető a légkondicionáló.

Javítottak a minőségérzeten, nagyobb tudású a fejegység, többet mutatnak a kamerák

Fotó: Nissan

Továbbfejlesztették a kamerarendszert, a körkamera már lehetőséget ad 3D-nézetre is, van „átlátszó motorháztető” funkció is, és lehetőség van benézni egy kereszteződésbe úgy is, hogy csak az autó orra látszik ki. Műszakilag nincs változás, ami Japánban azt jelenti, hogy 1,5-ös turbómotorral vagy e-Power hatótávnövelős elektromos hajtással választható a Nissan X-Trail, opciósan hátsó hajtómotoros e-Force összkerékhajtás is elérhető utóbbinál.

Mindenből a legjobbat kapja az Autech vásárlója, sportos megjelenést adnak rengeteg extrával

Fotó: Nissan

Az Autech modellnél a sportos külső megjelenést ötvözik a legtöbb extrával, a gyári tuningcég jellegzetes kék színét viseli a prototípus. A felfüggesztésben Autech Performance Damper lengéscsillapítókat használnak, a felnikre Michelin Primacy 4 abroncsokat szerelnek. Az e-Force összkerékhajtásnál módosították a nyomatékelosztás vezérlését a sportosabb haladás érdekében.