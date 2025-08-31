Hírlevél

Nissan

A Nissan férfiasan gondolja újra a jövőt

Nem csak az X-Trail Nismo-val céloznak a sportos vezetőkre. V6-os biturbóval, hátsókerékhajtással és kézi kapcsolású váltóval szerelt szedánon is dolgozik a Nissan – utóbbival villanyautót váltanak ki.
Nagyban megkönnyíti a Nissan kilábalását a jelenlegi nehéz helyzetéből, ha olyan autókat készít, amire vevők az emberek. Egyik slágermodellje az X-Trail szabadidő-autó, amelyet most frissítettek Japánban, és rögtön több új személyiséget is készítettek. A normál mellett elérhető a terepes körítésű Rock Creek, a Nissan Motorsport mérnökeinek segítségével készített vezetési élményt előnyben részesítő Nismo, a gyári tuningcég által készített sportos megjelenésű, de kényelmes Autech.

Nem csak frissült a megjelenés, bővült a Nissan X-Trail paletta
Fotó: Nissan

Ahogy az megszokott egy modellfrissítésnél, átalakították az első lökhárító megjelenését, felszereltségtől függő a hűtőrács mintázata, az alsó körítés. Látványosabb lesz a megjelenés azáltal, hogy már nem csak felül, de az alsó lámpában is világít a menetfény. Újak a 19-20 colos könnyűfém felnik.

Nismo, Rock Creek, normál ás Autech változatban választható a frissítés után a Nissan X-Trail - egyelőre Japánban

Immár fekete a műszerfal felső részének borítása, az opciós Nappa-bőr színét visszafogottabb barnára cserélték, japán hagyományos inspirálták a díszvarrás mintáját. Megtartották a vezetéknélküli telefontöltőt, az összes USC-csatlakozót USB-C-re cserélték. Frissítették a fejegység hardverét, amely natív Google-alkalmazásokkal dolgozik, vezeték nélküli a telefoncsatlakoztatás, és fedélzeti wi-fi is van. A Nissan Connect szolgáltatással lehet távolról hozzáférni az X-Trail fedélzeti rendszereihez, az e-Power változatnál távolról vezérelhető a légkondicionáló.

Javítottak a minőségérzeten, nagyobb tudású a fejegység, többet mutatnak a kamerák
Fotó: Nissan

Továbbfejlesztették a kamerarendszert, a körkamera már lehetőséget ad 3D-nézetre is, van „átlátszó motorháztető” funkció is, és lehetőség van benézni egy kereszteződésbe úgy is, hogy csak az autó orra látszik ki. Műszakilag nincs változás, ami Japánban azt jelenti, hogy 1,5-ös turbómotorral vagy e-Power hatótávnövelős elektromos hajtással választható a Nissan X-Trail, opciósan hátsó hajtómotoros e-Force összkerékhajtás is elérhető utóbbinál.

Mindenből a legjobbat kapja az Autech vásárlója, sportos megjelenést adnak rengeteg extrával
Fotó: Nissan

Az Autech modellnél a sportos külső megjelenést ötvözik a legtöbb extrával, a gyári tuningcég jellegzetes kék színét viseli a prototípus. A felfüggesztésben Autech Performance Damper lengéscsillapítókat használnak, a felnikre Michelin Primacy 4 abroncsokat szerelnek. Az e-Force összkerékhajtásnál módosították a nyomatékelosztás vezérlését a sportosabb haladás érdekében.

Megjelenében, futóműben, hajtásban és összkerék-hajtás vezérlésben ad többet a Nismo, lóerőben nem
Fotó: Nissan

Még tovább mentek a Nismo változatnál, amelynél Kayaba Swing Valve lengéscsillapítókat használnak, az összkerékhajtásnál far-hangsúlyosra programozták a nyomatékelosztást, a 20 colos Enkei felnikre Michelin Pilot Sport EV abroncsokat szerelnek. Csak az e-Power hajtással választható a sportmodell, amelynél nem változott ugyan a teljesítmény, de sportosabb reakciókat programoztak a rendszernek. A karosszérián sötétkróm díszek, piros díszcsík és sok légterelő található, utóbbiak a légellenállás növelése nélkül termelnek több leszorító-erőt. Az utastérben felár ellenében Nismo Recaro kagylóülések is elérhetőek, egyébként fekete-piros a hangulat.

De nem csak sportos vezetőkre számítanak, hanem olyanokra is, akik netán a természetjárásban érdekeltek. A Rock Creek változatnál szabadidő-autós körítést adnak, a speciális üléskárpit vízálló, ami nagyban megkönnyíti a takarítást. Csak kétszínű karosszériával adják ezt a modellt, a fekete tető mellett a Canyon Beige barna szín csak itt választható. Az alapkivitelhez illetve a Rock Creek változathoz lehet kérni Japánban a Sotoasobi csomagot, amely karosszéria külsejére szerelt fényezetlen fekete műanyag elemeket tartalmaz, a kerékjárat-díszléceken és a lökhárítóvédő elemek mellett a motorháztetőt is elfedi egy panel.

Fényezetlen fekete védőelemeket ad a Sotoasobi csomag
Fotó: Nissan

Villanyautó helyett kézi váltós, biturbó sportmodellen dolgozik a Nissan prémiummárkája

De a családi autóból faragott sportmodell mellett más újdonság is van a Nissan háza táján. Az Infiniti prémiummárka például tavaly állt le a Q50-es szedán gyártásával, amelyet pár éven belül egy villanymotoros autóval akartak kiváltani. Úgy tűnik, ebből semmi nem lesz, mert helyette igazi sportmodellen dolgoznak a mérnökök. Lényegében a Nissan Z sportkocsi négyajtós változatát készítik el, hosszában építik be a V6-os biturbót, ami a hátsó vagy mind a négy kereket hajtja, és szakítva az eddigiekkel nem csak automatikus, hanem kézi kapcsolású váltóval is elérhető lesz az új szedán. Észak-Amerikai márkakereskedőknek már megmutatták a 2027-ben érkező új Infiniti szedánt, amelynek lesz fokozott tudású Red Sport kivitele is.
 

 

